Eine brutalistische Kirche wie ein Gürteltier

Immer Anfang Februar werden in der Architekturszene die interessantesten, besten, außergewöhnlichsten Gebäude des vergangenen Jahres gewählt und bekanntgegeben. Der Preis des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt geht an den Erweiterungsbau des Landratsamtes in Starnberg; auf der Branchenplattform german architects wurde der Neubau der Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Hohenheim, ein zweigeschossiger Holzhybridbau, zum Gebäude des Jahres 2022 gewählt; und die US-Amerikaner machten die Saint Sarkis Armenian Church in Dallas zum Building of the Year.

Bisweilen aber beeindruckt einen ein Gebäude und bleibt einem im Kopf, das nicht auf aktuellen Ranglisten auftaucht, sondern das man durch Zufall irgendwo entdeckt hat. Etwa im Rahmen einer Architekturexkursion rund um Udine. Auf der Fahrt von der norditalienischen Stadt übers Land Richtung Tagliamento, dem letzten großen Wildfluss Mitteleuropas, kommt man durch die kleine Gemeinde Majano, 6000 Einwohner, und traut seinen Augen nicht: Mitten im Ort ist ein Raumschiff gelandet. Oder nein – das sieht eher aus wie ein gigantisches Gürteltier mit seiner knöchernen Panzerung, deren einzelne Glieder sich leicht überlappen bzw. ineinanderschieben.