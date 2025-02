"Eine Art Besessenheit": Gäbe Putin bei Selenskyj-Rückzug nach?

Politologe Georgi Bovt verwies darauf (externer Link), dass es keine rechtlich saubere Möglichkeit gebe, Selenskyj gegen dessen Willen loszuwerden, weil die ukrainische Verfassung Wahlen unter Kriegsrecht ausschließe: "Es kann also sein, dass die Legitimität einer Person, die unter solchen Bedingungen gewählt wird, auch wieder in Zweifel gezogen würde. Wenn wir an einen Militärputsch denken, stellt sich erst recht die Frage nach der Anerkennung."

"Fällt schwer, an solche Wendung zu glauben"

Der kremlkritische Blogger Anatoli Nesmijan hielt solche Bedenken für lächerlich (externer Link) und spottete, weder in der Ukraine, noch in Russland seien Wahlen in den letzten Jahren jemals "legitim" gewesen. Putin lasse Millionen von Stimmen fälschen, in der Ukraine sei es ebenfalls nicht immer mit rechten Dingen zugegangen: "Und nichts geschah – sie alle waren völlig legitime und anerkannte Staatschefs. Sollten die Wahlen also nicht streng nach Plan verlaufen, wird überhaupt nichts passieren."

Dmitri Drise, der Kolumnist des Wirtschaftsblatts "Kommersant", urteilte kühl (externer Link): "Gehen wir mal davon aus, dass Selenskyj davon überzeugt werden kann, an den Wahlen nicht mehr teilzunehmen. Nehmen wir weiter an, dass ein gemäßigt prorussischer Kandidat siegt. Moskau macht keinen Hehl daraus, dass das ein äußerst wünschenswertes Szenario wäre. Ehrlich gesagt fällt es schwer, an eine solche Wendung der Ereignisse zu glauben."

Politologe Alexei Jaroschenko sprach im Zusammenhang mit dem Streit um Selenskyjs Rechtmäßigkeit von einem "politisch-juristischen Teufelskreis" und behauptete im Einklang mit Putins Propaganda, der Krieg könne nicht unterbrochen werden, weil Russland kein Gegenüber habe für eine Vertragsunterzeichnung (externer Link): "Wenn wir über Diplomatie sprechen, sind wir mit einer Situation konfrontiert, in der das Unterzeichnen von Abkommen bedeutet, dass man seine Interessen hintanstellen muss: Man muss Verträge unterzeichnen, ohne zu wissen, mit wem und für wie lange."