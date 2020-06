Einblicke in eine Festung: So ist Nordkorea wirklich

Der gewöhnliche Nordkorea-Reisende aus Europa verfolgt ja eine Mission, nämlich die Überlegenheit seines Wertesystems oder auch nur seiner Landwirtschaft zu demonstrieren. Ich verfuhr genau anders herum. Ich umarmte die gesamte oberflächliche Ikonographie, ich akzeptierte das ganze offizielle Bühnendesign, das Staats-Schauspiel – und Nordkorea ist ein großes Theater in vielerlei Hinsicht. Ich bediente mich der gängigen Sprachregelungen, um hinterrücks Botschaften und Impulse hineinzuschmuggeln: z.B. andere Sichtweisen, auf Kunst – sie als Form des Aktivismus etwa zu verstehen. Hätte ich das vorher verkündet, wäre mir das nie erlaubt worden, weil es natürlich abweicht von ihrer eigenen Ästhetik und Sprache der Macht.

Wir kennen ja Bilder von Militärschauen und Jubelparaden mit Zehntausenden Menschen aus Nordkorea, Sie nennen diese Choreographien mit einem sehr schönen Wort "Massengymnastikschauen". Da denkt man gern, dass alle Nordkoreaner gehirngewaschen seien. Sind sie es?

Ja und nein. Für den Erfolg der Gehirnwäsche sind zwei Dinge entscheidend: Man muss einer bestimmten Ideologie unentwegt ausgeliefert sein und dann ist es natürlich wichtig, dass man jede mögliche Alternative zu dem Zustand, in dem man lebt, völlig ignoriert und ausblendet. Das war sicherlich einige Jahrzehnte lang so in Nordkorea, aber heutzutage kann sich auch Nordkorea nicht mehr komplett abschotten und dadurch vor Einflüssen von außen bewahren. Ein weiterer Mythos lautet ja, dass das Land sich gegenüber Touristen völlig abgeriegelt. Es kommen aber jährlich 400.000 Touristen nach Nordkorea. Wir in unserer eurozentrischen Weltsicht nehmen davon kaum Notiz, weil das ganz überwiegend Chinesen sind. Natürlich kann man nicht ohne Guide durch Nordkorea reisen, alles ist streng kontrolliert. Aber es gibt Interaktionen zwischen den Touristen und ihren nordkoreanischen Aufpassern, auch mit den wenigen sogenannten gewöhnlichen Leuten, mit denen die Touristen in Kontakt kommen. Wir neigen dazu, zu vergessen, dass das nordkoreanische Volk abseits aller Indoktrination genuin patriotisch ist. Es ist mitnichten so, dass die Nordkoreaner nur darauf warten würden, zum europäisch-sozialdemokratischen Lebensstil zu konvertieren. Vielleicht sollten wir das einmal verstehen: Nicht jeder, der in einer Gesellschaft lebt, die sich von unserer unterscheidet, möchte ein europäischer Sozialdemokrat werden. Dann könnten wir uns diesen uns fremden Kulturen auch besser nähern und könnten lernen, mit anderen Kulturen besser umzugehen.

Sie schreiben von Hipster-Kaffee-Bars und Mikro-Brauereien in Pjöngjang, von Jugendlichen, die Ihnen stolz erzählten, "Call of Duty" am Computer zu spielen. Haben wir ein falsches Bild von Nordkorea im Kopf?

Nein, vieles, was wir von Nordkorea über Schlagzeilen oder Medien-Narrative erzählt bekommen, basiert auf Tatsachen. Es gibt Gefangenenlager, es gab eine große Hungersnot in den späten neunziger Jahren, und sie haben in Nordkorea eine Gedankenkontrolle, die sich nichts von der in George Orwells "1984" unterscheidet. All das ist wahr. Aber gleichzeitig – und das erfährt nur, wer dort hinfährt und sich dort eine Weile aufhält – findet man unter der Oberfläche eine tiefe Humanität und einen wunderbaren Humor. Man muss also versuchen, das mentale Gepäck, das man so mit sich herumträgt, abzulegen. Nur so kann man Nordkorea entmystifizieren. Man muss den Leuten, die man trifft, vertrauen. Darin besteht die Herausforderung. Das behandle ich ja auch im Buch am Beispiel meines Freundes und Kooperationspartners in der nordkoreanischen Ministerialbürokratie.

Wie oft waren Sie in Nordkorea und haben Sie noch mal vor, dort hin zu fahren?

Ich glaube, an die zwanzig Mal war ich zwischen 2008 und 2017 dort. Als ich das letzte Mal da war, erhielt ich sehr unfreundliche Drohungen von Vertretern der Regierung und auch von meinem gerade erwähnten Freund. Ich bin bestimmt dort nach wie vor willkommen, mich haben viele Einladungen dorthin seitdem erreicht. Ich will nicht ausschließen, dass ich noch mal dort hinreise, aber ich musste nach all dem auch Abstand gewinnen. Nordkorea verlangt deine volle Aufmerksamkeit – in jeder Hinsicht.

Morten Traaviks Buch "Liebesgrüße aus Nordkorea. Ein Extremdiplomat berichtet" ist, aus dem Norwegischen ins Deutsche übersetzt von Stefan Pluschkat, bei Suhrkamp erschienen für 18 Euro.