"EinBlick": Ateliertage für angewandte Kunst in Nürnberg

Hier verschmelzen Kunst und Handwerk zu etwas eigenem Neuen und es gibt eine Vielzahl von Ideen und kreativen, individuellen Werken zu sehen, so die Macher von "EinBlick". Die Ateliertage für angewandte Kunst in Nürnberg zeigen an insgesamt 17 Orten Objekte und Gebrauchsgegenstände aus den Bereichen Glas, Schmuck, Textil, Gerät, Keramik, Metall und Papier.

Offene Ateliers und Künstlerinnen und Künstler

Den Organisatoren zufolge besteht bei einem Besuch auch die Möglichkeit, die Kunstschaffenden und ihre Werke sowie die Orte des Entstehens zwanglos kennenzulernen. Oft sind die Werkstätten und Ateliers normalerweise nicht geöffnet. Das trage zum Reiz der Veranstaltung bei. Zu den inzwischen 19. Ateliertagen haben 22 ausgewählte Künstler und Künstlerinnen 23 Gäste aus ganz Deutschland eingeladen.

Rundgang mit Plan

Die Biennale 2022 dauert noch bis einschließlich Sonntag (13.11.22). Die Ateliers und Ausstellungsräume sind in der gesamten Stadt verteilt. Einen Plan und die genauen jeweiligen Öffnungszeiten finden Besucher in einem Leporello und auch als PDF auf der Webseite der Veranstalter, dem Forum für Angewandte Kunst Nürnberg. Dor werden auch zahlreiche Teilnehmer vorgestellt.