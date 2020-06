Zeichen der Hoffnung: "Es grünt" in der Galerie Handwerk

Müslischalen und Halsketten, Badehandtücher und handgewebte Schals, kunstvolle Vasen aus Murano, geschliffene Gläser oder auch Tabletts aus Papier: 50 internationale Gestalter aus den Bereichen Glas, Keramik, Textil, Papier, Schmuck und Metall waren eingeladen, ihre Auseinandersetzung mit der Farbe Grün zu präsentieren. Denn Grün hat es in sich.

Grün – eine Farbe mit Tücken

Die Farbe Grün hat ihre Tücken. Doch die Handwerker und Künstler kennen ihr Material: Und so prangt, sprießt, blüht und leuchtet es nun in den Ausstellungsräumen der Handwerkskammer von München und Oberbayern in allen erdenklichen Schattierungen von Grün: Flaschengrün, Froschgrün, Grasgrün, Moosgrün, Giftgrün, Jadegrün. Schon unsere Sprache verrät die Vielfalt dieser Farbe, die in der Natur zwar so reichhaltig vorkommt, die aber oft nur schwer nachzuahmen ist. Wolle zum Beispiel benötigt oft zwei Färbevorgänge mit Gelb und Blau um Grün zu werden, Kupferoxyd wiederum lässt Oberflächen mit Hilfe von Hitze grün werden, erklärt Galerieleiter Wolfgang Lösche: "Bei den asiatischen Seladonglasuren zum Beispiel, die ja auch Natur imitieren, also Wasser, Meeresgrün, gibt es hunderte Schattierungen, die man erzeugen kann – wenn man weiß, was man dazugeben muss. Und dahinter verbirgt sich das spezielle Wissen des Handwerkers und die lebenslange Erfahrung und das soll auch in der Ausstellung ein bisschen mitschwingen."

Das geheime Wissen der Kunsthandwerker

Eine kleine "Chemie-Ecke" in der Ausstellung zeigt eine ganze Reihe grüner Pigmente und die Gesteine bzw. Erden, aus denen sie gewonnen werden, zum Beispiel bayrische grüne Erde aus Benediktbeuern, Veroneser Grün oder auch kräftig grünen Malachit.