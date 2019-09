Diese Münchnerin zeigt das Wiesngewusel als Wimmelbuch

Ursprünglich ging es bei der Wiesn ja mal um die Feier der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese, aber wer erinnert sich schon noch daran? Heute geht es wohl eher um das Zusammentreffen von Menschen aus der ganzen Welt und ums Biertrinken. Feiernde Jugendliche, betrunkene Italiener und Zuckerwatte essende Kinder – das gibt’s nicht nur auf der Wiesn – sondern auch im Wiesnwimmelbuch von Jessica Strixner.

Crowdfunding machte regionale Produktion möglich

Wimmelbücher sind Bilderbücher, in denen es von Details, Menschen, Tieren und Dingen nur so wimmelt. Oft gibt es eine Figur, die in jedem Bild vorkommt, und die man immer wieder suchen kann. Das Wiesnwimmelbuch erzählt die Geschichte der Kellnerin Berta und zeigt, was sie an 16 Tagen Oktoberfest alles erlebt. Sie läuft über den Wiesnaufbau, kellnert am Anstichtag und schlendert über die Oide Wiesn. Martin Jonas, Programmdirektor des Herzkasperlzelts auf der Wiesn hatte ursprünglich die Idee zum Wimmelbuch. "Ich wusste erst nicht so richtig, was das werden soll – aber ich dachte mir: Wurscht! Ich habe eh immer Lust zu zeichnen und neue Projekte umzusetzen", sagt Jessica Strixner, die Illustratorin des Buches.

Beiden war es wichtig, das Buch möglichst regional, umweltfreundlich und ungiftig zu drucken, dadurch wurden die Druckkosten höher, als ursprünglich vom Verlag veranschlagt. Mit einem Crowdfunding-Projekt, das insgesamt 6.000 Euro einbrachte, machten sie es trotzdem möglich.