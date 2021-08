Ein Werk des Meisters – ein echter Dürer in Crailsheim?

Zum 550. Geburtstag des Altmeisters in diesem Jahr befeuern vor allem die Medien die These, dass im Crailsheimer Altar ein echter Dürer stecken könnte. Kunsthistoriker vom Germanischen Nationalmuseum werden dieser Frage jetzt wissenschaftlich nachgehen. Mit Ergebnissen ist im September zu rechnen.

Dürer könnte als Lehrling in der Nürnberger Werkstatt seines Lehrmeisters Michael Wolgemut an dem Flügelaltar der Johanneskirche von 1486 bis 1489 mitgemalt haben. Dürerexperten aus dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg haben jetzt den Altar mit Infrarotaufnahmen untersucht. Sie hoffen, anhand der Unterzeichnungen wichtige Indizien dafür zu finden, ob Dürer auf der Rückseite des Altars mitgemalt hat.

Der Henker und der geköpfte Johannes

Auf der Rückseite des Flügelaltars zeigen farbenprächtige Szenen den Henker mit dem Haupt von Johannes. Der Gesichtsausdruck, die Schatten im Gesicht, die elegante Haltung – all das sind für den Dürerexperten Benno Baumbauer vom Germanischen Nationalmuseum Indizien dafür, dass dieser Teil des Altars von Dürer gemalt wurde. Vor allem ist es für Baumbauer das Gesicht des Henkers, das große Ähnlichkeiten mit einem Dürerbild im Germanischen Nationalmuseum hat: Es zeigt die Mutter des großen Künstlers. Absolute Gewissheit sollen jetzt die Untersuchungen anhand der Infrarotaufnahmen geben.

1928: Crailsheimer Flügelaltar im Germanischen Nationalmuseum

Die These, dass Dürer an diesem Altar als Lehrling Michael Wolgemuts mitgemalt haben soll, ist nicht neu. Bereits 1928 spekulierten die Experten darüber. Der Altar wurde damals in einer großen Ausstellung im Germanischen Nationalmuseums gezeigt – anlässlich des 400. Todestages von Dürer.

Medienrummel 2021 – Dürerboom in Crailsheim

Nachdem im Juni diesen Jahres viele Zeitungen anlässlich des 550. Geburtstags von Dürer darüber spekulierten, ob er beim Altar in der Johanneskirche mitgemalt haben könnte, strömen die Dürerfans nach Crailsheim. Pfarrer Uwe Langsam freut sich über das starke Interesse. Doch für ihn ist der Altar aus der Wolgemut-Werkstatt an sich schon ein bedeutendes Kunstwerk. Trotzdem zeigt er vielen Besuchern stolz den vermeintlichen Dürer auf dem Altar.

Herausforderung für die Kirchengemeinde

Auch wenn es noch nicht klar ist, ob es sich in der Johanneskirche um einen echten Dürer handelt, muss der Altar jetzt besser gesichert werden: mit einem neuen Alarmsystem und einem neuen UV-Schutz an den Kirchenfenstern. Ein halbes Jahr wird jetzt der Lichteinfall gemessen, um entsprechende Schutzvorrichtungen zu treffen.

Die Festtagsseite bleibt vorerst geschlossen

Der vermeintliche Dürer befindet sich auf der Rückseite – der sogenannten Werktagsseite des Altars. Die prachtvolle Festtagsseite mit dem Gekreuzigten in der Mitte flankiert von den Szenen der Passion bleibt vorerst verschlossen. Jetzt muss die Kirchengemeinde einen Plan schmieden, wann auch die farbenfrohe Vorderansicht zu sehen sein wird.