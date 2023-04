Ein Weltstar tritt ab: Abschiedskonzert von Waltraud Meier

Das Publikum im nicht ganz ausverkauften großen Saal der Würzburger Musikhochschule wurde Zeuge des unwiderruflich letzten Konzertes der gefeierten Mezzosopranistin Waltraud Meier in ihrer Heimatstadt. Ein paar Auslandsauftritte folgen noch. In Deutschland werden es aber lediglich noch vier Opernvorstellungen sein, verriet die Mezzosopranistin im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. An der Berliner Staatsoper werde man sie noch einmal als Klytemnestra erleben können.

Abschiedskonzert: Zusammenspiel mit Hindernissen

Die großen Wagner-Partien, die Waltraud Meier auf alle großen Bühnen der Welt geführt hatten, habe sie schon vor einigen Jahren aufgegeben. Sie musste sich allmählich ihren stimmlichen Möglichkeiten anpassen. Das Kunstlied an sich pflegte die Sängerin jedoch stets parallel zu ihrer Opernkarriere.

Und so bekam das Würzburger Publikum in der ersten Konzerthälfte vier Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn" von Gustav Mahler zu hören. Kein uneingeschränkter Genuss allerdings. Denn die gewohnt routinierte und warme Stimme Waltraud Meiers geriet gegenüber dem Philharmonischen Orchester Würzburg etwas zu sehr in den Hintergrund. Das war dann auch in der Pause ein verbreitetes Gesprächsthema.

Mit Richard Strauss kam der Glanz

Nichts gegen das Orchester. Es musizierte brillant unter der Leitung von Generalmusikdirektor Enrico Calesso. Sowohl die Ungarischen Tänze von Brahms als auch Ponchiellis "Tanz der Stunden" und nicht zuletzt den Walzer aus der Rosenkavaliersuite. Der leitete den letzten Teil des Konzerts mit Werken von Richard Strauss ein. Und hier passte dann auch das Zusammenspiel mit Waltraud Meier.

Sie sang "Die Nacht", "Morgen" und "Zuneigung". Letztere sicherte sich der Weltstar aus Würzburg durch einen überzeugenden und stimmgewaltigen Ausdruck. Begeisterter Applaus, Bravorufe und Jubel werden von diesem Abend in Erinnerung bleiben.

Waltraud Meier: Ein Weltstar ohne Allüren

In Erinnerung bleiben wird auch nicht zuletzt die Bodenständigkeit, die Waltraud Meier nach dem Konzert noch in einem kurzen Bühnen-Gespräch erkennen ließ. Natürlich sei jeder Würzburg-Besuch für sie mit unzähligen Erinnerungen verbunden, erklärte Meier dem Publikum. Hier habe sie bereits als Schülerin in verschiedenen Chören gesungen und zunächst ein Lehramtsstudium für Englisch und Französisch begonnen. Zum Glück sei daraus nichts geworden, sagte Meier, und den Schülern sei das erspart geblieben.

Schließlich begann sie - auch in Würzburg -, Musik zu studieren und startete schließlich ihre Karriere in ihrer Geburtsstadt. Wenn sie in ihren Erinnerungen schwelgt, mischen sich auch wie selbstverständlich ein paar fränkisch weiche "D" in ihre Worte.

Abschied ohne Wehmut

Es scheint also nur konsequent, nach 47 Jahren das Abschiedskonzert in Würzburg zu geben. Wehmut beschleiche sie übrigens nicht, erklärte Waltraud Meier dem Publikum. "Irgendwann ist Schluss. Ich habe musikalisch alles gesagt, was ich sagen wollte in 47 Jahren. Und jetzt lass ich mal die anderen dran. Die Jüngeren."

Agent wollte ihren Nachnamen ändern

Eine große Sängerin verlässt die Bühne. Eine, die bewiesen hat, dass man selbst mit dem Allerweltsnamen Meier eine Weltkarriere hinlegen kann, obwohl ihr erster Agent meinte, mit diesem Namen könne man doch keine "Carmen" singen. Doch schon damals reagierte die junge Sängerin selbstbewusst, wie sie im Interview verriet: "In dieser Zeit gab es Peter Schreier als ganz weltberühmten Tenor und es gab eine Trudeliese Schmidt, die damals eine wundervolle Mezzosopranistin war. Und die haben ihren Weg gemacht mit ihrem Namen. Da habe ich gesagt: Also wenn ich's mit Waltraud Meier nicht mache, dann mach ich's auch gar net. Und so hab ich mich durchgesetzt und bin froh drüber."