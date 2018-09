Ein Torero kennt keinen Scherz: Starke "Carmen" in Innsbruck

Die Zuschauer in diesem düsteren Granada singen freilich einfach weiter, womöglich haben sie das Drama gar nicht mitbekommen, oder es ist ihnen egal. So liegen zwei blutüberströmte Leichen auf dem Bett, der Torero und seine Carmen, und auch deren Ex-Mann Don José, der sie erstochen hat, ist ja eigentlich schon tot, reif für den Henker. Überhaupt spielen Vorahnungen in dieser populären Oper von Georges Bizet ja eine wichtige, dominierende Rolle: Letztlich wissen alle Beteiligten vorher, was sie erwartet, notfalls aus den Karten, aber sie alle sind zu müde, zu fatalistisch, zu ausgelaugt, um ihrem Schicksal entgehen zu wollen. Sie fügen sich, sie werfen sich ihrem vorbestimmten Ende förmlich in die Arme, was Laurence Dale immer wieder deutlich macht.

Weit und breit kein Flamenco-Spanien

Ein ziemlich schattiger Gefühlskerker, dieses Andalusien. Ausstatter Tom Schenk hatte sich optisch an Francisco Goya orientiert, den spanischen Meister der Radierungen und der Aquatinta-Tuschezeichnungen. Das Bühnenbild ist ganz in Sepia-Licht getaucht, als ob es sich um ein vergilbtes, stockfleckiges Blatt aus irgendeinem Goya-Zyklus handelt. Dunst liegt in der Luft, Nebel steigen auf über einem grauen Felsen, der sich klotzig in der Bühnenmitte breit macht. Steinstufen sind rein gehauen, ein unwirtlicher, schwülheißer Ort irgendwo in den Bergen, wo Schmuggler Geschäfte machen. Von einem Flamenco-Spanien ist weit und breit nichts zu sehen, die Kastagnetten klappern von sehr weit her, bunt sind nur die Stierkämpfer, und die scheinen eher Marionetten oder Dämonen als Menschen zu sein, so gespenstisch, wie sie auf- und abtreten.