Ein Theaterstück für Weißenburg - Stadtschreiber Clemens Berger

Der Österreicher Clemens Berger hat als zweiter Stadtschreiber von Weißenburg keine leichte Aufgabe. Im Jahr 2017 war sein Landsmann Franzobel der erste Stadtschreiber und schrieb das Theaterstück "Der Lebkuchenmann" über Weißenburg. 2019 wurde es mit großem Erfolg im Bergwaldtheater aufgeführt. Regisseur Georg Schmiedleitner hatte das als Bürgertheater mit wenigen Profis und 150 Laiendarstellern inszeniert. Die halbe Stadt war in die Aufführungen involviert.

Die Weißenburger gehen auf den Stadtschreiber zu

Seit Anfang Juni ist jetzt ein neuer Stadtschreiber in Weißenburg. Es ist der 40-jährige Clemens Berger, der sich schon gut eingelebt hat in der Stadt. Der sportliche Autor geht jeden Tag viele Kilometer weit spazieren. Er schiebt dabei einen Kinderwagen, in dem seine elf Monate alte Tochter sitzt. So kommt er leicht mit den Weißenburgern ins Gespräch.

"Die erste Frage, die man mir immer stellt, ist: 'Wie gefällt es Ihnen in unserer wunderschönen Stadt?' Also die Bestätigung zu bekommen, dass es hier sehr schön ist, ist sehr wichtig. Das ist interessant, weil man ja eigentlich schon sieht, dass es hier schön ist." Clemens Berger, Stadtschreiber

Definitiv kein Elendsquartier für Autoren

Die malerische Altstadt gefällt Clemens Berger natürlich sehr. Als Literaturstipendiat hat er schon so einige merkwürdige Unterkünfte bewohnt. Manchmal war es so schlimm, dass er daran gedacht hat, eine Anthologie mit dem Titel "Die Elendsquartiere der Schriftsteller" herauszugeben. Aber in Weißenburg fühlt er sehr wohl.

"Wir sind wunderschön untergebracht mitten in Weißenburg über dem Museumscafé und der Buchhandlung Meyer mit einer tollen kleinen Dachterrasse. Ich bin hier wirklich wie im Urlaub. Und der Blick ist phantastisch. Man sieht direkt auf den Turm der St. Andreaskirche und auf die Dächer ringsum." Clemens Berger, Stadtschreiber

Als der Wiener Clemens Berger den Anruf erhielt, ob er nicht im Sommer Stadtschreiber in Weißenburg werden wolle, musste er erst mal googeln, wo die Stadt überhaupt liegt. Dann bekam er aber schnell Lust hierherzukommen. Dabei unterscheidet sich das Leben in der fränkischen Kleinstadt kaum vom Leben in der Kleinstadt im Burgenland, in der er aufgewachsen ist, findet er. Die Strukturen seien ähnlich. Die Menschen, die glauben über die Geschicke der Stadt mitzuentscheiden, treffen sich abends an einem Ort. Die jungen Menschen treffen sich an einem anderen Ort. Und die wenigen sichtbaren Alkoholiker treffen sich hinter der Kirche. Mit denen redet Clemens Berger gern und oft.

Stadtstreicher statt Stadtschreiber

Im Moment fühlt sich Clemens Berger weniger als Stadtschreiber denn als Stadtstreicher. Geschrieben hat er an dem Theaterstück für das Bergwaldtheater bislang kaum. Er streift lieber durch die Stadt und die Gegend und saugt erstmal die Eindrücke auf. Und das muss er auch tun, meint Buchhändler Mathias Meyer, der die Idee hatte Stadtschreiber nach Weißenburg zu holen.

"Du musst ja eine längere Zeit irgendwo sein, um auch zu spüren, was abgeht und wie es abgeht. Was sind die Geschichten? Was passiert? Ein Künstler von außen hält dir mit Sicherheit auch ein bisschen den Spiegel vor. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was er sich ausdenkt, der gute Clemens." Mathias Meyer, Buchhändler