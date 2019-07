Ein taiwanesischer Blick auf Familie und deutsche Identität

Der suchende und diagnostische Blick der Taiwanesen auf Identität fällt zusammen mit einer Entgrenzung, die immer dynamischer wird und einer weltweiten Debatte, in der "Rasse", Geschlecht und Sexualität als Kategorien unwichtig geworden sind. Eine fluide Gemengelage, die reichlich Stoff bietet für Ausstellungen im „Apartment der Kunst“ und in der Partner-Galerie in Taipeh. Lars Koepsel: "Das Programm läuft so ab, dass wir einen Künstler aus München, aus dem S-Bahn Bereich der Stadt, nach Taiwan schicken in dieses Programm, für drei Monate, und umgekehrt kommt ein taiwanesischer Künstler hierher."

Mit der Harley in die Nacht

Ein Perspektiven- und Reichweitenaustausch. Das Münchener Künstlerduo M&M etwa hat bei einem Arbeitsaufenthalt in Taipeh das Zusammenspiel von totaler Verwestlichung und meditativen Ritualen untersucht. Marc Weis‘ und Martin de Mattias Film begleitet eine junge Frau bei ihrer innigen, meditativen Versenkung im Tempel und sieht ihr dann dabei zu, wie sie auf einer Harley Davidson in die neongrelle Nacht rast. Was führt uns alle eigentlich zusammen, ist so eine Frage, die im Apartment der Kunst künstlerisch immer so oder anders gestellt wird.