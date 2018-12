Ein Sufi tanzt vor dem KZ Dachau für den Frieden

Seine Tanzaufführung vor der KZ-Gedenkstätte Dachau widmet Boris Kammin der in der NS-Zeit ermordeten Tochter seines Ordensgründers Hazrat Inayat Khan, dessen Inayat-Orden er angehört. Inayats Tochter Noor Nisa wird 1914 in Moskau geboren, sie lebt später in London. Als Spezialagentin und Widerstandskämpferin wird sie im Auftrag britischer Streitkräfte in Paris gegen das Naziregime eingesetzt. Schlagartig verändert sich ihr Leben, als ihre Spionagetätigkeit auffliegt. Noor Nisa wird enttarnt und ins Konzentrationslager nach Dachau gebracht. Sie wird von den Nazis gefoltert, missbraucht und mit anderen Widerstandskämpferinnen 1944 ermordet.

Noor Nisa wird in Dachau erschossen, nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, wo heute das Kloster der Karmelitinnen steht. Am Todestag von Noor Nisa gedenken auch einige Ordensschwestern an der Seite der Sufis in ihrer Kapelle der Friedensmission der Widerstandskämpferin. Bis heute beziehen Sufis klar Position gegen Gewalt und Verbrechen auf. Es ist Teil ihrer Spiritualität.