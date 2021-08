Ein streitfreudiger Geist: Zum Tod von Karl Heinz Bohrer

Karl Heinz Bohrer liebte das, was er als die "Auseinandersetzung ohne Versöhnungsabsicht" bezeichnete. Der Literaturwissenschaftler und große Ästhetiker war das, was man einen intellektuellen Unruhestifter nennt. Jemand, der gegen das, wie er es nannte, "linksmoralische juste milieu" polemisieren konnte, ohne sich je von der Rechten vereinnahmen zu lassen, jemand, den das Klima intellektueller Normalität ermüdete und der rebellierte, wenn er den harmoniesüchtigen Ruf nach einer "Konsensgesellschaft" vernahm.

Verächter "mondschäfchenhafter Friedfertigkeit"

Als er 2007 den Heinrich-Mann-Preis für Essayistik erhielt, sagte Bohrer dem BR: "Ich glaube, dass weder der politische Konsens noch der intellektuelle Konsens das Apriori einer lebendigen Gesellschaft sein sollte. Da haben zweifellos die englischen Eindrücke auf mich gewirkt, die ich allerdings schon als junger Mann hatte. Ich war mit 19, 20 Jahren längere Zeit in London und meine Eindrücke, die ich dort im Parlament und im Journalismus erfahren habe, haben mich sehr geprägt. Und von daher ist mir die Diskussion, die Diskussion im Sinne der wundervollen deutschen Formel 'Streitkultur' zuwider, – ein entsetzliches Wort, das die Bereitschaft zu so einer mondschäfchenhaften Friedfertigkeit zeigt. Nein, ich meine wirklich Streit bis aufs Messer. Und das ist, was ich in Deutschland vermisse."

Ein so brillanter wie streitlustiger Essayist

Immer wieder hat Bohrer, der für die FAZ als Kulturkorrespondent von der Themse berichtete und später Neuere Deutsche Literaturgeschichte an den Universitäten Bielefeld und Stanford lehrte, in seinen Aufsatzsammlungen bewiesen, eine wie wundervolle und hierzulande leider stiefmütterlich behandelte Gattung der Essay ist: "Der gut geschriebene Essay", so Bohrer, sei "dadurch gekennzeichnet, dass er etwas Substanzielles, durchaus auch systematisch Darstellbares auf eine sehr intuitive, persönliche Weise sagt. Und ich glaube, dass die meisten Deutschen mit dieser Subjektivität und Individualität, in der immer ein großes Risiko steckt, ein Ausdrucksproblem haben. Sie scheuen die Unmittelbarkeit, und wir haben aufgrund dieser Scheu, uns selbst zur Sprache zu bringen und 'ich' zu sagen, ein Problem mit dem Essay in Deutschland."

Eine von Bohrers in mehreren Folgen in der Zeitschrift "Merkur" abgedruckten und rasch kanonisierten "Marginalien" beschäftigte sich mit dem von ihm zutiefst verabscheuten deutschen Provinzialismus, später auch als Buch erschienen ("Provinzialismus. Ein physiognomisches Panorama", 2000).

Mutmaßlicher Schöpfer des Wortes "Gutmensch"

Geistvoll setzte sich der angelsächsisch geprägte streitbare Bohrer in zahlreichen Essays immer wieder mit unterschiedlichsten Fragestellungen auseinander, ob er nun den Islam als "unaufgeklärt gebliebene, früh-mittelalterliche Religion" mit erheblichen "zivilisatorischen Defiziten" brandmarkte oder ob er über Fußball philosophierte. Von keinem anderen als Karl Heinz Bohrer stammte die heute von Fernsehkommentatoren zu Tode zitierte Wendung vom Pass "aus der Tiefe des Raumes". Ihn nervte der Intellektuellensport, ein Spiel zu "lesen". Und der "Reiz der Feindseligkeit", sagte der gebürtige Rheinländer, dieser Charme, den früher noch Clubs wie Borussia Mönchengladbach oder der 1. FC Köln ausstrahlten, sei verschwunden, was Bohrer sehr bedauerte.

"Risiko und Angriffsspiel, das sind die beiden Elemente, die mir beim Fußballspiel immer so wichtig waren, gerade im britischen Fußball. Auch hier ist die Dekadenz, die man in so vielen Bereichen in Deutschland sieht, an dem Nachlassen dieser Angriffslust, die es mal in den 70er-Jahren gegeben hat, zu sehen." Vieles spricht dafür, dass Bohrer auch als Schöpfer der späterhin zum "Unwort" gekürten Invektive "Gutmensch" gelten darf, zumindest verwendete er diesen Terminus als einer der ersten in der deutschsprachigen Publizistik, nämlich bereits 1992.

Ein Meister des "Selbstdenkens"

Das Lessingsche "Selbstdenken" war dem langjährigen Mitherausgeber des "Merkur" heilig. Zusammen mit Kurt Scheel betreute er seit 1983 redaktionell die Monatszeitschrift mit dem Untertitel "Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken" und charakterisierte sie so: "Der Merkur ist ja an sich ähnlich wie der Mercure in Frankreich eine Forumszeitschrift, es werden absehbare zeitgenössische Probleme diskutiert mit dem Risiko, auch in Fettnäpfchen zu treten, zumal wir uns in manchen Dingen natürlich auch als eine Art intellektueller TÜV verstehen, nämlich gängige, sehr mehrheitsfähige Meinungen zu befragen und vielleicht die Luft rauszulassen."

Später Erfolg mit autobiografischen Büchern

2012 veröffentlichte Karl Heinz Bohrer seine weithin akklamierten Jugenderinnerungen unter dem Titel "Granatsplitter". Dem folgte 2017 seine überaus lesenswerte intellektuelle Autobiographie "Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie". In London, Paris und Stanford lebt Bohrer abwechselnd, war lange der Lebensgefährte der Schriftstellerin Undine Gruentner. Nüchtern blickte er vom Ausland auf die Bundesrepublik, wie sie sich nicht allein ihm darstellte: ein Land voller "provinzieller Verzögerungen", dessen Mehrheit, wie er schon 2002 im "Merkur" feststellte, "veränderungsunschlüssig" sei. Mit anderen Worten: verkalkt.

Wer seine Stimme nun, da er im Alter von 88 Jahren gestorben ist, vermisst, der hört ihn am besten noch einmal bei seiner Gadamer-Gastprofessur an der Universität Heidelberg, die 2001 unter dem Titel "Ekstasen der Zeit" als Hörbuch erschienen ist. Man merkt auch diesem Tondokument Bohrers intellektuelle Begeisterungsfähigkeit an. Auf dem kalifornischen Campus suchte er selten das Gespräch mit gleichaltrigen oder älteren Kollegen, verriet er einmal im Gespräch, "weil die Mehrheit meiner Altersgenossen, gerade wenn sie etwas darstellen, so eine Art joviale Selbstreferenz und Behäbigkeit an den Tag legen, wo das konzentrierte Denken ins Episodische und Anekdotische übergeht, was mich etwas langweilt. Ich habe ganz gern die hysterische Konzentration junger Männer und Frauen, die wirklich neugierig sind und voller Ideenüberfall Themen diskutieren." Die so überaus anregende polemogene Ausnahmeerscheinung Karl Heinz Bohrer fehlt schon jetzt.