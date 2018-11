Ein Schwarzer zwischen Weißwürsten am Theater Regensburg

Wer eine gute Weisswurst raushaut, der hat auch eine weiße Weste, metzgerhandwerksmäßig gesehen. Da passt nix Schwarzes rein, außer vielleicht ein paar zerstoßene Pfefferkörner, und ein Schwarzer schon gleich gar nicht, weil: "Uuups, des is ja a Neger!" Einen schwarzen Asylbewerber, der noch dazu den unheimlichen Namen Alpha trägt, den hat Metzgermeisters Franzens Tochter doch tatsächlich zur Unterstützung eingestellt, in einer Zeit wo er, der Herr über die Weißwurst-Produktion, nach einem Schlaganfall auf Reha war. Geschwächt ist er zurückgekehrt an seine alte Macht- und Schaffens-Stätte, da tut so ein fremder Schwarzer umso mehr weh.