Ein "schwarzer Sheriff" im neuen Lucky Luke

Am Anfang hält ein kleines schwarzes Kind ein Schild mit den Worten "Yes we can" hoch, am Ende springt dieser Barack, der Präsident der Vereinigten Staaten werden möchte, neben Oprah, die unbedingt Journalistin werden möchte, jubilierend umher. Auch das ist der neue Lucky Luke, dem ein kleines Kunststück gelingt: auf amüsante, ja gewitzte Art und Weise von der Unterdrückung der Schwarzen durch ihre weißen Sklavenhalter zu erzählen. Vom alltäglichen Rassismus in den Südstaaten, der sich bis heute hält. So strahlt diese Geschichte aus dem Jahr 1870 in unsere Zeit hinein.

Sie beruht auf der Lebensgeschichte einer historisch verbürgten Person: Bass Reeves (1838–1910), des ersten afroamerikanischen Deputy U.S. Marshal westlich des Mississippi River. Gleich eingangs wird er in der wunderbar wortspielreichen deutschen Übersetzung von Klaus Jöken als "schwarzer Sheriff" vorgestellt: ein alter Bekannter Lucky Lukes und guter Schütze, von dem der Mann, der schneller als sein Schatten zieht, sagt: "Was habe ich von diesem Haudegen nicht alles gelernt!"

Doch viel Zeit, sich im Saloon auszutauschen, haben der einsame Cowboy und sein alter Buddy mit dem mächtigen Schnauz nicht. Lucky Luke erreicht nämlich die Nachricht von einem imposanten Erbe, welches ihm eine Verehrerin, Constance Pinkwater, hinterlassen hat: Er darf fortan die größte Baumwollplantage in Louisiana sein Eigen nennen. Obwohl er darauf pocht, "Viehhirte und kein Landwirt" zu sein, reitet er dorthin, wo sich zu seiner großen Empörung schwarze Arbeiter bei der Gewinnung des "Weißen Golds" "zu Tode schuften" und wo sie von Weißen misshandelt werden – auch verbal.

Der 99. Lucky Luke schert sich nicht um Hyperkorrektheit

Das N-Wort wird hier ausgeschrieben, wenn auch nur einmal. Man kann das nur begrüßen. Die jüngsten Verrenkungen etwa bei der Neuübersetzung von Joseph Conrads Klassiker "Der Nigger von der Narcissus" – soeben erschienen bei mare unter dem Titel "Der Niemand von der Narcissus" – mögen nach den Maßstäben der obwaltenden Achtsamkeitsindustrie richtig sein, verfälschen aber die Geschichte: James Wait, der schwarze Held, ist bekanntlich gerade kein Nobody.

Zum Glück schert sich dieser 99. Lucky Luke nicht um derlei Hyperkorrektheit. "Indianer" heißen hier, horribile dictu, tatsächlich noch "Indianer", weiße Farmerfamilien werden als "Degenerierte" tituliert (und von Achdé auch genauso gezeichnet) und im Hintergrund einer Szene räkelt sich sogar andeutungsweise eine nackte Frau auf einem Gemälde. Der Loner Lucky Luke indes, vorbildlicher Nichtraucher schon seit den frühen 1980er Jahren, gibt grashalmlutschend mit seinem Ansinnen von der gerechten Aufteilung des ihm unerwartet zugefallenen Landbesitzes quasi den Bernie Sanders des späten 19. Jahrhunderts und liest den widerwärtigen Südstaaten-Sklavenhaltern und ihrem "Stamm der 'Spinnerten Spitzhüte'" alias Ku-Klux-Klan die Leviten.

Als ein Hurrikan über das Land und finstere Plantagenbesitzer-Gestalten wie "QQ" aus demselben fegt, steht da der schöne Satz: "Von Quincy Quarterhouse hingegen hat man nie wieder etwas gehört. Seine 'Zivilisation' wurde vom Winde verweht." Kurzum: "Lucky Luke – Fackeln im Baumwollland" (auch der Titel eine Anspielung, die Älteren unter uns erinnern sich noch an die US-Fernsehserie "Fackeln im Sturm") ist ein großes Lesevergnügen. Ein Comic, der uns en passant darauf hinweist, dass unser Klischee vom Wilden Westen eben genau das ist. Ein Viertel aller Cowboys, so liest man in einer Notiz, die diesen Band beschließt, waren Schwarze – und ein Großteil ihrer Kollegen Hispanics.