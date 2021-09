Ein neuartiger Frack für Orchester-Musiker made in Oberfranken

Während eines Konzerts verbrennen sie fast so viele Kalorien, wie ein Marathonläufer. Dabei ist ihre Kleidung beengt, Frack, Hemd und Weste oft unbequem. Christine Barth-Darkow hat jahrelang bei einem namhaften Sportartikelhersteller gearbeitet und war dort für die Entwicklung der Bademode zuständig. Bei einem Seminar trifft sie den Intendanten der Bamberger Symphoniker und bei einem Kaffee entsteht die Idee, einen völlig neuen Frack zu konzipieren.

Sprung ins kalte Wasser

Die Idee lässt sie nicht mehr los. Mit Mitte 50 wagt Christine Barth-Darkow den Schritt in die Selbständigkeit. Zusammen mit zwei ehemaligen Kollegen gründet sie das Start-up Unternehmen "Woolwind" und tüftelt weiter beharrlich an dem Konzept für einen neuen Frack. Doch das geht nur in Zusammenarbeit mit den Musikern selbst.

Bamberger Symphoniker sind die wichtigsten Ratgeber

Gemeinsam mit dem Bamberger Symphonikern entwickelt sie den neuen Frack. Dabei stehen die Wünschen der Musiker im Mittelpunkt: Der Frack soll möglichst in der Maschine zu waschen sein, leicht und elegant sein und dabei volle Bewegungsfreiheit im Spiel garantieren. In etlichen Gesprächen kristallisieren sich diese Kriterien raus. Ein wesentlicher Punkt ist das Gewebe für den Frack. Und auch hier hat Christine Barth-Darkow Glück: die Bamberger Textilfirma Greiff hat einen Stoff im Programm, der genau diesen Ansprüchen genügt.

Moderne Technologie für den Frack

"Modern 37,5" heißt das Funktionsgewebe, das für den Frack verwendet wird. Ein Gewebe, das für die optimale Körpertemperatur sorgt und starkes Schwitzen verhindert. Die Firma Greiff ist ein alteingesessener Betrieb für Arbeitsbekleidung in Bamberg. Zusammen mit der Modellmacherin Christl Aumüller wird am modernen Orchester-Frack getüftelt. Vier Frack-Prototypen entwickeln sie, ehe feststeht, dass "Modern 37,5" perfekt passt.

Patentierte Lösungen

Doch das ist längst nicht alles! Ein besonderer Kniff: die Musiker können jetzt Kurzarm-Hemden unter dem Frack tragen, denn die Manschetten werden einfach an die Frackärmel geknöpft. Die herausnehmbaren Manschetten sind ebenso patentiert, wie die dehnbaren Einsätze unter den Armen, die den Musikern viel mehr Bewegungsfreiheit bieten. Rund 425 € kostet der moderne Frack. Damit liegt er ungefähr so hoch wie ein guter herkömmlicher Frack. Auch ein Kurzarm-Hemd, passende Hose und eine Weste sind inzwischen im Angebot von "Woolwind".

Begeisterte Musiker

Martin Timpus spielt die Bratsche bei den Bamberger Symphonikern. Er ist begeistert. "Wir als Streicher brauchen vor allem die Beweglichkeit in den Armen und das ist jetzt optimal gewährleistet!" Und auch Cellist Tobias Tauber schätzt seinen neuen Frack schon nach wenigen Einsätzen: "Als ich den neuen Frack eine Weile getragen habe und dann mal wieder den "alten" Frack anhatte, da habe ich erst gemerkt, wie schwer der ist und wie sehr ich darin schwitze. Im "neuen" Frack schwitze ich zwar auch, aber das Material ist schnell wieder trocken. Das ist viel angenehmer!"

Qualität spricht sich rum

Zwar kamen die Bestellungen für den neuen Frack zu Beginn eher schleppend rein, aber das lag weniger am Produkt als vielmehr an der Tatsache, dass Corona bedingt keine Orchester-Auftritte stattfanden. Inzwischen aber erhält Christine Barth-Darkow Aufträge aus ganz Europa. Und positive Reaktionen der Musikern, die sich fragen, warum da vorher niemand drauf gekommen ist.

Christine Barth-Darkow sieht sich bestätigt. Sie hatte den richtigen Riecher und mit dem Start-up ein Produkt entwickelt, das sich auf dem Markt sicher durchsetzen wird. Und das ist erst der Anfang. Neue Ideen sind schon längst in der Schublade, denn schließlich gibt es ja auch noch die Orchstermusikerinnen.