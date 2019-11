Ein Mensch ist kein Schauobjekt: Historienfilm "Angelo"

Alles Unglück beginnt, als das Dienstmädchen Magdalena sich in Angelo verliebt. Als die geheime Hochzeit auffliegt, wird dem "Hof-Mohren" klar, dass er zwar gründlich und auf gewisse Art auch "erfolgreich" integriert wurde, aber trotz Bildung und Christianisierung natürlich nicht dazugehört. Mit herrischer Deutungshoheit teilt ihm der Kaiser mit, was dem Fremdling erlaubt sei und was nicht.

Gewitzter Minimalismus

Regisseur Markus Schleinzer ist ein zugleich poetisch feiner und politisch kluger Film gelungen – ohne klischeehafte Psychologisierungen und platt historisierende Massenszenen. "Angelo" entwickelt als Film seine besondere Energie und Magie durch den gewitzten Minimalismus in Ausstattung und Maske, in der wundersamen Balance zwischen Theatralik und formaler Strenge. Das wirkt übersteigert und gelöst zugleich, ein unaufgeregtes Filmwunder, das eine vergangene Zeit in die Gegenwart holt und Parallelen herausarbeitet. Ein anspielungsreiches Gedankenspiel beginnt.