Ein Mann sieht Tod: "Der fliegende Holländer" in Bayreuth

Da lag übrigens auch am Dirigat von Oksana Lyniv. Die erste Frau in 145 Jahren Festspielgeschichte hatte erhebliche Probleme, den von der Probebühne zugespielten Chor beisammen zu halten und ließ das anfängliche Gewitter, das Wagner ja einst zum „Holländer“ inspiriert hat, eher in der Ferne vorbeiziehen. So richtig Orkanstärke hatte es jedenfalls nicht, wie auch der ganze Abend eher von einem linden Lüftchen im Orchester geprägt war. Das kam den Sängern sehr zugute, klang aber nie bedrohlich – in diesem Sturm hätte Wagner wohl kaum gebibbert.

John Lundgren wurde mit seiner Rolle nicht so recht warm

Unter den Sängern bekam die litauische Sopranistin Asmik Gregorian als Senta den weitaus größten Beifall, wobei ihre recht stählerne Stimmfarbe Geschmackssache ist. Das Volumen für diese sirenenhafte Partie bringt sie auf jeden Fall mit. Der schwedische Bariton John Lundgren wurde mit der Titelrolle dagegen nicht so recht warm, was auch den eher höflichen Beifall erklärte. Vermutlich befremdete ihn das doch eher introvertierte Charakterporträt: Normalerweise darf der Holländer deutlich dominanter auftreten. Am überzeugendsten war Georg Zeppenfeld als Kapitän Daland – ein souveräner Familienvater, der sich seine Seitensprünge selbst verzeiht. Eric Cutler als Erik blieb recht konturenlos in seiner Rolle, war stimmlich jedoch stark.