Ein Mahnmal für den Frieden: die Ausstellung "Kunst hält Wache"

"Das wird Ihnen eine Lehre sein, das sagen wir nicht ein zweites Mal, wer nicht hören will muss fühlen", wie ein Verhör wirkt die Installation von Janos Fischer. Große schwarze Lautsprecher sind auf den Besucher gerichtet, der auf einem Stuhl sitzt. Dadurch, dass die Fragen sich an ihn richten, ist er unmittelbar betroffen. Eine "Vorladung", aber vor was für eine Institution? "Das kann natürlich vielerlei sein, so dass man eigentlich nie genau definieren kann, in welcher Rolle man sich befindet", sagt Fischer.

Eine Schau mit Galgen und Falltür

Janos Fischer und 25 weitere Künstler machen ausgerechnet in einer alten Munitionsfabrik der Nationalsozialisten eine Schau für den Frieden. Die NS-Zeit ist dabei aber nur ein Teil der Ausstellung in Landsberg am Lech. "Wir haben ja keine Frieden, wie haben hier Frieden im eigenen Land ja, aber wir sind glaube ich an Nummer Vier als Waffenexporteur, wir sind an zahlreichen Konflikten direkt oder indirekt beteiligt und deshalb sind wir natürlich nicht im Frieden", sagt Organisator Franz Hartmann.

Die Schau ist keine leichte Kost. Den Besucher erwartet ein Galgen, per Knopfdruck kann er die Falltür betätigen. An der Wand steht in blutroten Lettern: "Hängt das Schwein." Nur ein paar Räume weiter sind Bilder von Bernd Zimmer zu sehen. Den Vertreter der Neuen Wilden inspirierte ein ganz bestimmtes Ereignis. "Was viele nicht wissen, dass er sich 91/92 in den Zeiten des ersten Golfkrieges ganz intensiv mit Krieg und Tod in seinen Werken beschäftigt hat", sagt Organisator Hartmann. Auf den ausgestellten Bildern zu sehen sind Knochen, Totenköpfe, Gebeine. Verkauft habe der Künstler davon nur zwei Stück, so Hartmann: "Weil das hängt sich natürlich keiner ins Wohnzimmer."

Dass die Werke ihre Wirkung entfalten, hat auch mit den Räumen zu tun. Statt geschniegelter weißer Galeriewände sieht man hier den Putz bröckeln. Eine Glühbirne wirft fahles Licht auf die vergilbte Decke.