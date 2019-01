Ein letztes Mal in die Wohnung der verstorbenen Eltern

Seit Beate Hartmanns Vater verstorben ist, sind eineinhalb Jahre vergangen. "Heute kommen die Reste von zwei mal 50 Jahren Leben raus", sagt sie. Um loszulassen von der elterlichen Wohnung hat sie sich bewusst Zeit genommen. Stück für Stück ist sie immer wieder an den Ort zurückgekehrt, hat in Erinnerungen geschwelgt und langsam damit begonnen, die Wohnung auszuräumen.

Eine Wohnung voller Erinnerungen

All diese persönlichen Dinge erzählen Geschichten. Doch man kann sie nicht mitnehmen. Beate Hartmann hat eine Entrümpelungsfirma beauftragt, um die letzten materiellen Dinge zu entsorgen. "Das ist heute noch ein letztes mal Kontakt aufnehmen, nochmal Kindheit sichten, nochmal Revue passieren lassen, was hier alles gewesen ist in der Wohnung." Zwischen ihrem 4. und 23. Lebensjahr hat Beate Hartmann hier zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester gelebt.

Um loslassen zu können, war es für sie ganz wichtig, Gefühle zuzulassen. Oft hat sie nach dem Tod ihres Vaters in der S-Bahn gesessen und einfach geweint. Manchmal ist sie in die Wohnung gefahren, hängen geblieben in Erinnerungen und unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren. Was soll bleiben, was soll gehen?" Es gibt Menschen, wie meine Schwester, die machen alles platt und gehen weg. Sie können das auch nicht anders." Doch für Beate Hartmann ist Loslassen ein Prozess: "Ich hab mir Zeit gelassen."

Als die Entrümpler anrücken, hat sie gemischte Gefühle. "Ein Teil ist so: Ah die sind so schnell, ich hab keine Kontrolle, ich kann nicht nochmal gucken! Ein anderer Teil ist einfach so: Boa, es ist weg!" Das gute Gefühl überwiegt für Beate Hartmann, denn sie weiß: die wahren Schätze sind die Erinnerungen im Herzen. Und die bleiben ein Leben lang.