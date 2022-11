Ein Leben für das Theater: Uwe Bertram ist gestorben

"Das Theater Wasserburg wird 20 Jahre alt. Nicht wegzudenken ist Leiter Uwe Bertram", schrieb noch im Frühjahr dieses Jahres die Süddeutsche Zeitung. Nun aber ist dieses Undenkbare eingetreten: wie am Wochenende bekannt wurde, hat Uwe Bertram letzte Woche seinen Kampf gegen eine schwere Krebserkrankung verloren. Es ist ein schwerer Verlust, nicht nur für das Theater Wasserburg – das eigentlich schon älter als 20 Jahre ist, in seinen Anfängen aber eine anspruchsvolle Amateurbühne war, bis eben Uwe Bertram das Haus als Profitheater noch einmal neu erfand.

Geboren 1962 in Rostock spielte Bertram unter anderem am Volkstheater Rostock, dem Münchner Residenztheater und den Salzburger Festspielen, ehe er sich mit der Übernahme der Leitung des kleinen Theaters in Wasserburg am Inn, das damals noch Belacqua Theater hieß, von der Schauspielerei aufs Regieführen verlegte.

Keine One-Man-Show

Obwohl er der "erste" Regisseur am Haus war, betrieb Uwe Bertram das Theater Wasserburg nie als One-Man-Show. Er war eher Kopf eines Kollektivs, scharte eine Gruppe Künstlerinnen und Künstler um sich, in der keine und keiner auf einzelne Aufgaben festgelegt war, sondern viele vieles machten: vom Spielen über die Regie bis zu Bühnenbau, Pressearbeit und Dramaturgie.

Zudem wirkte Bertram über das eigene Haus hinaus, unter anderem als langjähriges Mitglied der Jury für die Bayerischen Kunstförderpreise in der Sparte darstellende Kunst, die übrigens just heute Abend verliehen werden. Und er vernetzte Bayerns Off-Bühnen, indem er die jährlichen Wasserburger Theatertage ins Leben rief, ein Treffen für die freien Theater im Freistaat. Ein Festival, in dem sich die Szene wie in einem Schaufenster präsentieren konnte und das vor allem auch dem kollegialen Austausch untereinander verpflichtet war.

Lieblingsautor Georg Büchner

Mit den Wasserburger Theatertagen machten Uwe Bertram und sein Team das kleine Wasserburg am Inn zum Nabel der bayerischen Off-Theaterwelt. Provinz war sowieso nie ein Thema für Uwe Bertram. Er brauchte keine Staatstheaterbühne, um mit kleinem Budget groß zu denken. Einer seiner Lieblingsautoren war Georg Büchner, und eine von Bertrams eindrucksvollsten Inszenierungen "Dantons Tod", in der das Ensemble in einer Art überdimensionalem offenen Sarg saß, umgeben von riesigen Seifenschaumbergen, die im Laufe der Vorstellung langsam in sich zusammenfielen, wie die sich auflösenden Ideale der französischen Revolution.

Keine Publikumsbespaßung

Als Kind der DDR montierte Uwe Bertram in Büchners Stück a-cappella-Versionen linken Liedguts, das einst seinen festen Platz im ideologischen Kanon des Arbeits- und Bauernstaats gehabt hatte. So wurde "Dantons Tod" zum Abgesang auf gescheiterte Utopien. Uwe Bertrams letzte Inszenierung hatte eine ähnliche Stoßrichtung. Im vergangenen Juli feierte "Die wahre Geschichte des Ah Q" von Christoph Hein Premiere, ein Stück, das 1983 im Deutschen Theater in Ost Berlin uraufgeführt worden war, ehe es nach einer kurzen Karriere auf Bühnen in beiden Teilen Deutschlands wieder in der Versenkung verschwand. Eine Wiederentdeckung, mit der Uwe Bertram sein Publikum forderte. Publikumsbespaßung war nie seine Sache.

Für seine Arbeit wurde Uwe Bertram vielfach ausgezeichnet, unter anderem bei den Bayerischen Theatertagen 2012 für seine Inszenierung des Musicals "The Black Rider" von Robert Wilson und Tom Waits, und 2015 mit dem Bundesverdienstkreuz. Am 26.November wäre Uwe Bertram 60 Jahre alt geworden.