Ein Kreuz mit Bizet: Publikum nahm "Carmen" auf die Hörner

Nicht zu übersehen waren die religiösen Symbole, mit denen Fritsch seine "Carmen" auflud: Eine riesenhafte, bühnenhohe Madonna im Geranienfeld vor Goldgrund, der Farbe, die das Mittelalter für den Himmel vorsah. Ein gigantisches Kreuz in der Gebirgslandschaft. Pilger in den typisch spanischen Spitzhüten mit Gucklöchern, wie zur Zeit der Inquisition. Sehr katholisch, das alles, wie Sevilla nun mal ist, aber sonderlich plausibel wirkte es nicht, denn Carmen ist ja weder fromm, noch bußfertig, sondern glaubt an ihre Freiheit. Die jedoch, so Fritsch, werde so "inflationär" verwendet, dass ihr Inhalt längst hohl und leer geworden sei. So wurde der Abend insgesamt so poppig grell wie beabsichtigt, ohne deshalb die Geschichte zu erhellen.

Halb Satire, halb Erotik

Amüsant war es trotzdem, was vor allem an der vielfach ausgezeichneten russischen Mezzosopranistin Maria Kataeva in der Titelrolle lag. Sie tanzte und klapperte mit den Kastagnetten, als ob ihre Vorfahren seit mindestens drei Generationen in Andalusien zu Hause waren. Herrlich lasziv stakste sie in hautengen Hosen und gelb-orangen Stiefeln durch die Landschaft, trug eine absurd überladene Sevilla-Tracht und streichelte ihren Pelz mit sinnlicher Energie - halb Satire, halb Erotik. Und ihre Stimme war fulminant.