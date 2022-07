Ein Jahr "Tillystudios" – Nürnbergs größtes Atelierhaus

"Tillystudios" eröffnen Möglichkeiten

Die "Tillystudios" sind 5.000 Quadratmeter groß, mit endlos langen Gängen. Alles was an Büroinventar zurückblieb, wurde umfunktioniert. Wo sich früher Akten und Dokumente stapelten, hat der Künstler Fred Ziegler seine Malutensilien untergebracht. Er war einer der ersten, der in die neugeschaffenen "Tillystudios" einzog. Auch der Maler Axel Gercke hat viel Zeit und Herzblut in der Renovierung investiert – sein Atelier hat er in der ehemaligen Krankenstation des Bürogebäudes eingerichtet. Hier malt er derzeit auf großflächigen Leinwänden Porträts seiner Familie für eine große Ausstellung in Schwabach.

Suche nach Ausstellungsflächen

Was im Vergleich zu "Auf AEG" fehlt, sind Ausstellungsräume in den neuen "Tillystudios": In der ehemaligen Pförtnerloge haben die Künstler auf etwa 10 Quadratmetern eine Mini-Galerie eingerichtet. Dabei bietet das Gebäude eigentlich mehr Möglichkeiten: Vor allem die langen, breiten Gänge könnten für gemeinsame Ausstellungen genutzt werden. Doch da muss noch mit der Eigentümer-Firma verhandelt werden. Und auch wenn es an Ausstellungsflächen mangelt: die Warteliste von Interessenten ist lang, denn die Preise in den "Tillystudios" sind mit sechs Euro durchaus bezahlbar.

Derzeit planen die Künstler und Künstlerinnen eine große Ausstellung und auch wieder offene Ateliertage – wie früher auf AEG.