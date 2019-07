Die Stimmung zwischen Muslimen und Nichtmuslimen in der Stadt sei ein Jahr nach dem negativen Bürgerentscheid gegen den Bau einer Moschee auf kommunalem Grund entspannt, so Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. "Ich habe gerade bei der muslimischen Gemeinde gesehen, dass die sagen: Wir haben nicht 60 Prozent gegen uns gehabt, sondern 40 Prozent für uns. Wir haben viele Freunde und Unterstützer gewonnen."

Neue Bauprojekte allerdings seien entgegen anders lautenden Gerüchten auch nicht geplant, betont der CSU-Politiker. "Es gab immer wieder Gerüchte, die Stadt wolle diesen Entscheid umgehen, indem sie das ganze Projekt noch einmal aufsetzt oder an anderer Stelle ein kommunales Grundstück zur Verfügung stellt, aber das machen wir nicht."

Keine neuen Anfeindungen - aber auch keine neue Moschee

Die Gemeinde sei geradezu geschockt gewesen von dem ablehnenden Bürgerentscheid, erinnert sich Osman Öztürk, Vorsitzender des türkisch-islamischen Kulturvereins DITIB in Kaufbeuren im BR-Gespräch. Nach dem ablehnenden Bürgerentscheid vor einem Jahr gab es allerdings keine neuen Anfeindungen. Im Gegenteil, Osman Öztürk stellt fest, dass sogar einiges Gutes aus dem Streit um den Moscheeneubau entstanden sei: "Wir haben auch viel Unterstützung erfahren."

Ein neues Grundstück für ihr Bauvorhaben hat die Gemeinde allerdings noch immer nicht gefunden. Für mehrere Privatgrundstücke haben die Muslime Interesse angemeldet, doch den Zuschlag bekamen sie nicht. Es herrscht nach wie vor Platzmangel beim Freitagsgebet, zumal die Gemeinde inzwischen weitere neue Mitglieder dazugewonnen hat. "Beim Zuckerfest am Ende des Ramadan haben wir das Gebet in den Hof übertragen und dort Teppich ausgelegt, so dass die Leute draußen beten konnten. Gott sei Dank hat das Wetter mitgespielt", so der Vorsitzende des Moscheevereins.

Kein neuer Käufer - das kommunale Grundstück liegt brach

Brach liegt bislang auch noch das kommunale Grundstück, das ursprünglich für die neue Moschee vorgesehen war – die Stadt hat noch keinen neuen Käufer gefunden. Vielleicht, so hofft Osman Öztürk, ergibt sich ja irgendwann doch noch eine zweite Chance für die Moscheegemeinde. "Der Stadtrat sollte sich das noch einmal gut überlegen. Kaufbeuren würde durch die neue Moschee gewinnen", so glaubt er, "nicht nur die türkische Community, sondern alle Muslime der Stadt."

