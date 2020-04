Unsere liebe Frau: Ein Jahr nach dem Brand von Notre-Dame

Jean-Didier Mertz steht neben einer Palette mit dunklen Steinen, die keiner anfassen darf. Sie seien stark mit Blei verschmutzt und deshalb mit Cellophan umwickelt, erklärt der Steinexperte Mertz. Diese Mauerteile waren während des Großbrandes von Notre-Dame in das Kirchenschiff gestürzt.

Der Geologe und sein Team haben einen kleinen Teil davon zu Forschungszwecken in das "Laboratoire de recherche des monuments historiques" (LRMH), das Labor für die Untersuchung historischer Monumente, gebracht. Das Forschungslabor befindet sich in Champs-sur-Marne, 50 Kilometer außerhalb von Paris.

"Warum wir diese Steine untersuchen? Erstens, um die Zusammensetzung der Materialien kennenzulernen und zu erfahren, woher die Steine kommen. Es gibt diese Steinbrüche heute nicht mehr. Wir versuchen, neue Steinbrüche mit identischen Materialien zu finden. Zweitens müssen wir das Material untersuchen, um zu wissen, ob es noch hält. Das ist wichtig, auch für die in der Kathedrale verbliebenen Steine. Drittens: Der Mörtel ist 850 Jahre alt und hat Jahrhunderte überdauert. Wir wollen herausfinden, woraus er besteht, damit wir ihn genau so stabil wieder herstellen können." Jean-Didier Mertz, Geologe am LRMH.

Alle Trümmer werden analysiert und aufbewahrt

Von einem so symbolträchtigen Denkmal wie Notre-Dame de Paris wird kein Schutt auf die Müllkippe gebracht. Alles wird katalogisiert, analysiert und aufbewahrt. Noch kann Mertz nicht sagen, ob die Steine beim Wiederaufbau der Kirche zum Einsatz kommen. Trotzdem hat er bei seiner Arbeit schon ein paar Aha-Effekte erlebt, auch in punkto Architektur, wie Mertz erklärt: "Beim Übergang, da wo Quer- und Langhaus der Kathedrale sich treffen, hat der französische Architekt Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert einen Turm errichtet". Da der Teil damals recht zerbrechlich gewesen sei, habe Viollet-le-Duc den Bogen verdoppeln müssen, als er den Turm auf einem der Bögen errichten ließ. "Das war bislang nicht bekannt. Man sieht an einer Stelle auch eine Überlagerung der beiden Bögen. So gelang es, das Gewicht nach außen abzuleiten."

Den Fenstern ist verhältnismäßig wenig passiert

Der Vierungsturm, den Eugène Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert errichten ließ, ist während der Brandkatstrophe eingestürzt. Er bestand aus 250 Tonnen Blei. Mehr als zweihundert Tonnen wogen außerdem die fünf Millimeter dicken Dachplatten, die beim Brand geschmolzen sind. Neun Tage nach dem Brand wurden auch die Fenster ausgebaut. An ihrer Stelle klaffen nun schwarze Löcher im Mauerwerk von Notre-Dame. Beim Ausbau der Fenster war Claudine Loisel, Chemikerin und Expertin der Glasmalerei-Abteilung des Labors, dabei. Sie sagt:

"Als wir sahen, dass sich die Fenster recht problemlos aus dem Mauerwerk lösen ließen, alles hielt, nichts zerstört war, und das Glas nicht gleich in tausend Teile zerbrach, waren wir sehr froh. Die Fenster sind erstaunlich gut erhalten. Das Glas ist etwas gewölbt, ganz charakteristisch für einen Brand. Aber im Großen und Ganzen ist den Fenstern sehr wenig passiert, vor allem gemessen am Ausmaß der Katastrophe." Claudine Loisel, Chemikerin und Expertin der Glasmalerei-Abteilung am LRMH

Ein Baugerüst macht die meisten Probleme

Das größte Problem ist ein Baugerüst auf dem Dach von Notre-Dame. Es wurde 2019, noch vor dem Feuer, aufgebaut, um den inzwischen verbrannten Vierungsturm von Viollet-le-Duc zu restaurieren. Die Architekten befürchteten, dass beim Abbau des Gerüsts die Kirche einstürzen würde. Deshalb musste zunächst das gotische Strebewerk mit Holzkonstruktionen verstärkt werden.

Jetzt soll es weg. Doch die Stäbe des Gerüsts sind durch die hohen Temperaturen miteinander verschmolzen.

"Ich denke, Notre-Dame ist aktuell nicht mehr einsturzgefährdet. Aber beim Abbau des Gerüsts könnten schon weitere Teile des Mauerwerks einstürzen. Wenn große Brocken herunterfallen, könnte das weiteren Schaden anrichten. Der Abbau ist eine komplexe und heikle Angelegenheit. Aber ich glaube, dass die Holzkonstruktionen, die der Architekt jetzt zur Verstärkung eingebaut hat, helfen. Ich glaube, die Statik ist gesichert." Aline Magnien, Chefin des LRMH

Aber sie hofft, dass der Wiederaufbau bis 2024 soweit vorangehen wird, dass die Öffentlichkeit die Kathedrale wieder betreten kann.