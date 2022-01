Ein Heiler zwischen den Stühlen: "Charlatan" neu im Kino

Agnieszka Holland baut diese Fassade in vielen, sich wiederholenden Bildern auf, und macht damit eigentlich nur neugierig auf die Geschichte hinter der Fassade, auf die Verstrickungen des Heilers in die Politik zum Beispiel sowie die geheime, da verbotene Liebe zu seinem Assistenten und die Ursprünge seiner Kunst.

Zwischen Mitläufer und Despot

In Rückblenden spürt Agnieszka Holland der Ambivalenz dieses Mannes nach – zeigt, wie der junge Jan Mikolášek von einer alten Frau sein Handwerk gelernt hat, wie er in jederzeit seine Heilkunst zur Verfügung stellte und so tat, als sei nichts Politisches dabei, sich an politische Systeme anzuschmiegen, um weiter praktizieren zu können; zeigt, wie Mikolášek Kontrolle ausübt, wie er zum Beispiel versucht, seinen Assistenten und Geliebten aus dessen Ehe zu drängen, ihn zu zwingen, nur noch bei ihm, nur noch für ihn da zu sein. Und sie zeigt, wie ihm die Heilkunst zum Zwang wird, der blind macht für die politischen Gefahren. Mikolášek hat nicht nur den verstorbenen Präsidenten Zapotocky geheilt, was ihm Freiheit und Sicherheit verschaffte, er hat sich auch in den Dienst von NS-Funktionären gestellt und überhaupt ein Leben geführt, das den kommunistischen Behörden nicht gefallen konnte.

Und so ist der Film gerade deshalb politisch, weil sein Protagonist auf ein unpolitisches Leben pocht: Da existiert keine Nische für unpolitisches Leben, ruft einem die Regisseurin zu, und genauso existiert kein Leben, das politisch gesehen einfach gut oder einfach schlecht wäre. Insofern ist dieser Film ein aufregendes Agnieszka-Holland-Werk – auch weil sich Holland inhaltlich einige Freiheiten nimmt, statt sich an das historisch sicher Verbürgte zu halten. Nur ästhetisch bleibt alles eine Spur mutlos. Die Rückblenden, die historischen Schauplätze, die wirklich guten Schauspieler: Das ist handwerklich einwandfrei, aber eine Agnieszka Holland könnte viel mehr von den etablierten Wegen abweichen, könnte ausprobieren, was sich noch nicht vielfach bewährt hat. Aber diese formale Freiheit nimmt sie sich nicht.