Ein Grantler, der fehlen wird: Zum Tod von Jürgen Holtz

Leider war mit Motzki nach 13 Folgen Schluss. Die ARD wollte die Reihe zwar fortsetzen, aber Jürgen Holtz lehnte ab: "Das war geschäftlich natürlich sehr ungeschickt. Wäre ich bei 'Motzki' geblieben und hätte den Quatsch mitgemacht, den man mir dann wahrscheinlich angeboten hätte, dann hätte ich viel Geld verdient..." ... und wahrscheinlich keine Zeit für die Theaterrollen gehabt, die er danach noch spielte. Jürgen Holtz war der Bettlerkönig Peachum in Robert Wilsons Version der "Dreigroschenoper" am Berliner Ensemble. Oder der alte Diener Firs in einer "Kirschgarten"-Inszenierung von Thomas Langhoff – für Jürgen Holtz eine Paraderolle. Er gab sich nicht damit zufrieden, einfach nur krumm über die Bühne zu schlurfen, sondern zeigte auch den hellwachen Denker, der in dem altersschwachen Körper steckte.

Hellwacher, undogmatischer Denker

Klar zu denken, war Jürgen Holtz immer wichtig. Er besuchte nach dem zweiten Weltkrieg ein Internat in Westberlin, das 1950 in die DDR umzog, weil der Leiter als Kommunist nicht mehr geduldet wurde. Für den Osten wiederum war er zu undogmatisch. "Wir nahmen uns irgendein Buch vor, von Lenin oder was weiß ich, und einer machte ein Referat und die anderen haben dann dagegen gesprochen. Und als ich auf die Schauspielschule kam, da gab es natürlich Marxismus-Unterricht, das war wie Katechismus. Da wurde gar nicht gefragt. Und ich fand viele Dinge in meinem Leben eben fragwürdig."