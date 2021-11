Ein Glaubensbekenntnis, das unter die Haut geht

Rainer Fuchs predigt sonntags in der Evangelischen Kirche in Altenthann im Nürnberger Land. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein ganz normaler Diakon. Doch unter seinem Messgewand trägt er ein Geheimnis. Unter der Albe breitet sich eine bunte Bilderpracht über seinen Körper aus: "Selbst wenn ich beim Segen stehe, dann stört da nichts. Das ist, glaube ich, das, was es dann ausmacht: Der Fokus soll auf dem Gottesdienst liegen und nicht auf mir als buntem Hund", sagt Diakon Fuchs.

"Gott geht unter die Haut"

Mit rund 30 Jahren beginnt er mit seiner ersten Tätowierung. Seitdem kommen immer mehr Stiche dazu. Gott gehe bei ihm im wahrsten Sinne unter die Haut, sagt Fuchs: "Ich glaube, das ist schon Körperkult, was man da tut. Der Tempel Gottes ist bei mir halt etwas bunter als bei anderen." Seine Tätowierungen haben meistens einen religiösen Bezug, auf seinem Rücken Jesus, auf der Brust die Lutherrose, auf dem Arm ein Grabstein mit der Aufschrift "Ain't no grave" - ein Song seines Lieblingssängers Johnny Cash.

Eintätowierte Barmherzigkeit

Eine große Bedeutung haben für Fuchs als Rummelsberger Diakon die sieben Werke der Barmherzigkeit. Ihre Symbole sind auf seine Arme tätowiert: Fremde beherbergen, Gefangene besuchen, Kranke heilen, Durstige tränken, Hungrige speisen, Tote bestatten und Nackte bekleiden. "Das ist das, was mich so antreibt. Und das ist das, was mich Diakon sein lässt, was mein Auftrag ist", bekennt Fuchs.

Die Botschaften auf seinem Körper sind für Fuchs Programm. Lange Jahre arbeitete er in München-Sendling. Aus der Zeit kennt er Hans Roß, den er immer noch besucht. Der 76-Jährige, der in seinem Wohnmobil in ganz Europa herumfährt, hat keine Angehörigen. Für ihn ist Rainer Fuchs ein Vertrauter, ein Freund. Auf ihn kann er sich verlassen.

Tabuzonen für Tattoos

Viele Menschen sind neugierig und fragen, ob das Tätowieren weh tut, wie viel Tattoos kosten und was wird, wenn die Haut einmal alt ist. "Ich trage meine Tätowierungen als Glaubensbekenntnis mit mir rum und von daher sind sie etwas, zu dem ich immer ein Bezug habe. Dann darf es auch mit mir alt werden. Das ist ja auch ein gutes Zeichen, finde ich.

Früher hätten sich nur Kriminelle oder Seeleute tätowieren lassen", lacht der Diakon, aber mittlerweile sei das ganz verbreitet. Aber es brauche auch die Grenzen: "Hals, Hände und Gesicht sind bei mir tabu. Da möchte ich als neutraler Mensch oder als Diener Gottes zu sehen sein. Und nicht als der tätowierte Rock'n'Roller."