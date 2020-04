Ein gelungenes Experiment: 20 Jahre Neues Museum Nürnberg

Das Neue Museum in Nürnberg ist in mancher Hinsicht einzigartig. Schon der spektakuläre Bau aus Glas und Beton des renommierten Architekten Volker Staab mitten in der Nürnberger Altstadt ist bemerkenswert und wohl einer der meist fotografierten Orte in der Stadt. Dann die Sammlung: Staatliches Museum für Kunst und Design - der Untertitel verrät, dass das Museum eigentlich zwei Museen in einem beinhaltet. Heute feiert das Neue Museum sein 20-jähriges Bestehen. Wobei "feiern" in Zeiten von Corona wohl nicht richtig passend ist: Der Festakt abgesagt, die feierlichen Grußworte stehen auf der Homepage, die geplanten Sonderausstellungen zum Jubiläum im Aufbau steckengeblieben und überhaupt ist das Museum geschlossen.

Sichtbeton und Sandstein

Wie ein Tunnel führt der schmale Weg zwischen Glas und Sandstein zum Museum. Und plötzlich wird es weit. Die 100-Meter-Glasfassade des Neuen Museums mit ihrer leichten Links-Krümmung tauchen in ihrer vollen Schönheit auf. Mitten in der Nürnberger Altstadt hat der Berliner Architekt Volker Staab seinen Kubus aus Glas, Sichtbeton und Sandstein in die mittelalterlichen Gassen perfekt hineingefügt. Wie in riesige Schaufenster können Passanten ins Museum schauen.

Architekt Volker Staab wollte zum Jubiläum eigentlich in den sechs Fassaden-Räumen seine Visionen von Architektur präsentieren, sagt er: "Unsere Arbeitsweise zeichnet sich dadurch aus, dass wir keine auf den ersten Blick erkennbare Handschrift haben. Und das liegt daran, dass wir uns immer bei jedem Projekt die Frage stellen, was sind die Themen, was ist der Kontext dieses Projekts und so ist auch nach Name der Ausstellung. Was ist so der Resonanzraum, in der so ein Projekt entsteht."