Ein Gegen-PEN? PEN Berlin gibt Gründung bekannt

Die Berliner Autorin Nora Bossong twitterte: "Wieder so ein Tag, an dem man gern aus dem PEN austreten würde, wäre man es nicht schon." Obwohl alle Seiten betonten, dass es sich bei all dem nicht um einen Generationenkonflikt handelte, konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich hier vor allem eine Front der Älteren – namentlich die ehemaligen PEN-Präsidenten Johano Strasser (83), Gert Heidenreich (78), Regula Venske (66), Christoph Hein (78) und Josef Haslinger (66), die einen Offenen Brief gegen Deniz Yücel verfasst und also offen intrigiert hatten – gegen einen Neuanfang stemmte und weitere Mitglieder zu mobilisieren verstand. Die Wahl Josef Haslingers zum Interimspräsidenten des PEN in Gotha sprach in dieser Hinsicht Bände.

"Wir wollen einen neuen PEN"

Rückblickend sagt Eva Menasse: "Diese Eskalation war ein Glücksfall." Sie sprach als erste während der denkwürdigen digitalen Zusammenkunft vor Pfingsten, an deren Ende der Beschluss zur Gründung eines neuen PEN-Clubs innerhalb des bestehenden deutschen PEN stand: der PEN Berlin. 100 Jahre nach der Gründung des Internationalen PEN im Jahre 1922 (die Abkürzung steht für Poets, Playwrights, Essayist, Editors and Novelists) hat dessen deutsche Sektion bei ihrem desaströsen Jahrestreffen in Gotha einen so tiefe Gespaltenheit über die Ziele der Schriftstellervereinigung offenbar werden lassen, dass sich nun eine an Anzahl wie Renommee beträchtliche Gruppe entschlossen hat, ein deutliches Zeichen zu setzen und einen Neuanfang zu wagen. "Wir wollen einen neuen PEN", hebt eine heute veröffentlichte Erklärung des "PEN Berlin" an: "Einen neuen und diversen PEN, in dem sich auf Deutsch schreibende oder in Deutschland lebende Schriftsteller:innen aller literarischen und publizistischen Genres zusammenfinden. Einen PEN von und für Schriftsteller:innen, die sich für größtmögliche Meinungsfreiheit und einen offenen Diskurs einsetzen [...] Im Geiste unserer Namensgeberin Berlin, der Stadt, die heute für Offenheit und für die Überwindung von Grenzen steht, nennen wir uns PEN BERLIN – eine NGO, die sich den Idealen der Aufklärung, der Meinungsvielfalt, der Toleranz und der Solidarität verpflichtet. Denn die Freiheit des Wortes ist weltweit bedrohter als jemals zuvor."

Ein streng genderparitätisch besetztes, elfköpfiges und altersmäßig recht junges Board, das sich als "Geburtshelferin" versteht, stellt sich zur Wahl: Mithu Sanyal, Ronya Othmann, Alexandru Bulucz, Eva Menasse, Sophie Sumburane, Konstantin Küspert, Simone Buchholz, Joachim Helfer, Deniz Yücel, Ralf Nestmeyer und Elke Schmitter werden diesem Board angehören, das laut Satzung als "Kollegialorgan" die laufenden Geschäfte führen soll. Da man "weniger hierarchisch aufgestellt sein" will, muss es laut Initiativgruppe nicht unbedingt einen Präsidenten geben. Wohl aber sollen zwei Mitglieder des Boards als Sprecher fungieren.

Auch Australien hat zwei PEN-Zentren

Im Gespräch mit dem BR erklärt Eva Menasse, dass auch andere Länder zwei PEN-Zentren hätten. In Australien etwa gebe es den PEN Melbourne und den PEN Sydney. Auch Spanien hätte mehrere PEN-Zentren. Alles ganz normal also? Man merkt: Der Eindruck des Separatismus, der Revolte und der Rache soll auf jeden Fall vermieden werden. Dazu gehört, dass betont wird: Keiner, der dem neuen PEN Berlin beitreten möchte, muss dafür aus dem PEN Darmstadt austreten. Man könne durchaus auch beiden deutschen PEN-Vereinigungen angehören.

Wie viele Doppel-Mitgliedschaften es indes realiter geben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Fragt man Eva Menasse, mit welcher Reaktion vom Darmstädter Notstandspräsidium unter Josef Haslinger sie rechnet, erwidert sie am Telefon: "Ich hoffe, dass wir uns nicht als Feinde begegnen werden. Der alte PEN erscheint mir kaum mehr reformierbar. Natürlich ist das kein freundlicher Akt, aber wir müssen den Schwung und die positive Energie, die jetzt da ist, nutzen zu einem Aufbruch in einen dynamischeren Verein und den Diskurs wieder breiter machen."

Vor wenigen Tagen erst hatte das Darmstädter PEN-Zentrum bekanntgegeben, dass bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung im Herbst folgende Aufgabenverteilung im neuen Interims-Präsidium vorgesehen sei: Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Mitglieder würde Claudia Guderian das Amt der Generalsekretärin versehen, Leander Sukov das des Schatzmeisters, Cornelia Zetzsche wäre für das Writers-in-Prison-Programm zuständig und Astrid Vehstedt für das Writers-in-Exile-Programm.

Außerdem, so hieß es in einer dürren Pressemitteilung, sei das Präsidium "intern übereingekommen, so zu verfahren, als gäbe es eine gemeinsame Leitung. Sie besteht aus Maxi Obexer und Josef Haslinger." Ein Führungsduo also. Offensichtlich fühlte man sich in Darmstadt unwohl mit der Gothaer Allein-Notlösung Haslinger.

Margarete Stokowski und Antje Rávik Strubel dabei

"Wir brauchen diesen neuen PEN, um dem Wort, der Literatur, der Poesie und jedweder weiteren textuellen Gestaltung den Raum zu geben, den sie brauchen, um sich frei zu entfalten. Und wir brauchen diesen neuen PEN, der gemeinsam und losgelöst von Herkunft, Gesinnung und Haltung Missstände anprangert und denjenigen hilft, die sich in ihrer freien Meinungsäußerung bedroht fühlen oder bedroht werden. Uns sind alle willkommen, die mit dem Wort arbeiten und bereit sind, sich uns bei diesem Vorhaben anzuschließen. Wir stehen im Wort." So schließt die heutige Erklärung derer, die sich künftig unter dem Vereinsnamen "PEN Berlin" versammeln wollen.

Unter ihnen die Kolumnisten Margarete Stokowski und Jan Fleischhauer, die Trägerin des Deutschen Buchpreises Antje Rávik Strubel, der Münchner Lyriker und Autor Friedrich Ani, der 94-jährige Georges-Arthur Goldschmidt, der Romancier Kristof Magnusson, der Träger des Preises der Leipziger Buchmesse Tomer Gardi sowie viele weitere angesehene Namen: David Schalko, Hanns Zischler, Seyran Ateş, Gert Scobel, Michail Schischkin, Jaroslav Rudiš, der Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow, der Autor Dinçer Güçyeter und der Feuilleton-Redakteur Patrick Bahners von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sowie Jan Feddersen von der "tageszeitung". Auch die Verleger Jörg Sundermeier (Verbrecher Verlag) und Gunnar Cynybulk (Kanon Verlag) sind mit von der Partie. Insgesamt haben laut heute versandter Pressemitteilung 232 Personen ihren Willen bekundet, Mitglied des PEN Berlin werden zu wollen.