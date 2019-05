Vielleicht ist es ein Zukunftsmodell, das der Künstler Patrik Tircher im Münchner Seniorenheim Kieferngarten geschaffen hat: ein interreligiöser Raum der Stille, mit viel Licht und Farben. Ohne Symbole. Hier am Rand von München leben und arbeiten in drei Hochhäusern Menschen aus 26 Nationen. 600 Senioren können dort betreut werden. Einige von ihnen gehen zum Krafttanken in den Keller. Dort hat Tircher eine kleine Besenkammer aus Fliesen und Beton entkernt und gemeinsam mit den Bewohnern in einen Ort der Stille für alle Glaubensrichtungen verwandelt.

Ein Gebetsraum für alle Religionen - ein Modell der Zukunft?

Um sicher zu sein, dass der Raum offen für alle ist, fiel die Wahl auf Fenster in Bienenwaben-Form und bunten Farben. Es soll nichts hineingelesen werden können. In einem Schrank liegen die passenden Utensilien für die unterschiedlichen Religionen: eine Bibel, ein Koran, Klangschalen, ein Kreuz, Gebetsteppiche, Gebetskleider und vieles mehr. Hinter einem Vorhang ist ein buddhistischer Altar versteckt, und mit einem faltbaren Paravent kann man den Raum für Frauen und Männer sogar trennen. Außerdem gibt es Platten, um aus den Säulen einen Altar oder ein Rednerpult zu bauen. So kann also jeder den 14 Quadratmeter großen Raum der Stille ganz persönlich gestalten.

