Ein einziger LA-Rausch: Der neue Roman von Bret Easton Ellis

Eigentlich ist es eine Routineübung – gerade für einen wie Bret Easton Ellis: Eine Hand voll Jugendliche, alle schön, alle eine Spur verloren, alle am Experimentieren mit dem eigenen Körper, mit Sexualität und Drogenrausch. Dazu die Kulisse von Los Angeles und ein Serienmord.

Die Zutaten sind erprobt, Bret Easton Ellis selbst hat Erfahrung mit ihnen. Und doch ist ihm ein Buch gelungen, das sich frisch liest. Das ist keine literarische Innovation, sicher nicht, aber ein ungemein gut gearbeiteter Text, der sich in einem Wochenend-Rausch durchlesen lässt – was schon etwas heißt bei über 700 Seiten. Warum also funktioniert all das?

Jugend – verloren, aber frei

Beginnen wir mit dem Banalsten: Stellen Sie sich Bret Ellis vor. Der jugendliche Protagonist dieses Buches und zugleich erwachsene Erzähler desselben schreibt in der Rückschau über das Jahr 1981, dem Jahr seines Schulabschluss'. Eine traumhafte, wohlhabende Jugend ist das. Privatschule, Pool und Bret selbst auf genau die Art beliebt, die es ihm ermöglicht, in der Schule entspannt durchzukommen und trotzdem seinen Sehnsüchten nachzugehen, dem Schreiben und der Homosexualität, die Bret im Geheimen auslebt.

Offiziell ist er Freund von Debbie – offensiv sexy, dabei gar nicht so naiv und eindimensional, wie der erste Eindruck einen glauben lassen will – und allein. Das nämlich teilen all diese Figuren: Sie haben Eltern, diese sind jedoch weder anwesend, noch verhalten sie sich wärmend, gar sorgend. Daraus entsteht eine ungeheure Freiheit, die die Jugendlichen zu nutzen wissen – und eine besonders fiese Spannung für den Leser.

Sehnsucht nach dem Bösen

Denn in die Villen, in denen diese Jugendlichen alleine kiffen, Sex haben, Valium einwerfen, Bücher lesen und schreiben, platzt die Nachricht über verschiedene Verbrechen. Ein getötetes Mädchen hier, ein verschwundener Junge da, entstellte Opfer, verschwundene Haustiere. Und gleichzeitig: ein Neuer in der Klasse.

Robert heißt er und für Bret kriecht mit ihm das Unheimliche in das eigene Leben. Wer wenn nicht Robert, fürchtet Bret, sollte der Serienmörder sein? Wer wenn nicht dieser unglaublich schöne Mann, der Probleme, Geheimnisse mit sich herumträgt, der lügt und für Bret dabei gleich zweifach zum Lustobjekt wird?

All seine Gedanken kreisen um den Körper dieses Mannes, den er begehrt wie keinen anderen, all seine Gedanken kreisen um die Gefahr, die von diesem Mann ausgehen könnte und die niemand fürchtet. Nur er selbst, Bret, der Schriftsteller, Bret, der unzuverlässige Erzähler dieses Romans.

Abgestumpfte Schönheit, Ästhetik der Kälte

Aber Ellis belässt es natürlich nicht bei einer so einfachen Art der Spannungserzeugung. Das Buch ist eine Emotionsmaschine: Von unechten, vorgespielten Gefühlen ist da immer wieder die Rede, vom Ausbleiben erwarteter Gefühle, vom Verzögern der Gefühle. Aber nur sehr selten wird wirklich etwas im Hier und Jetzt gefühlt. Eine schöne Frauenfigur ist gerade deshalb schön, weil sie auf eine abgestumpfte, irgendwie gleichgültige Art schön ist, was einiges über die Welt dieser Jugendlichen aussagt.

Der Leser wird also sicher nicht gewärmt von dieser Lektüre, es gibt keine klare emotionale oder gar moralische Identifikationsfigur, aber genau darin liegt ein Reiz dieses Buches. Denn dessen Themen – eine gewaltvolle und angstbesetzte US-Gesellschaft, das Aufwachsen in einer solchen Gesellschaft, heimliche Homosexualität, Grenzüberschreitungen aller Art – könnten einen Erzähler auf den Plan rufen, der einordnet. Emotional wie moralisch. Ellis aber schlägt dieses Angebot aus, was alle moralischen Fragen, auch alles Fühlen natürlich umso dringlicher dem Leser aufgibt.

Bret Easton Ellis, der alte Stilist

Ellis kann sich dabei nicht nur auf seine Erzählerfigur verlassen, sondern auch auf seinen Erzählstil. Auch hier sind die Zutaten nicht unbedingt innovativ. Immer wieder baut Ellis die Sätze auf ähnliche Art, der Leser gleitet so förmlich von einem Satz zum nächsten, surft durch die Zeilen, die streckenweise auch nichts Dringliches verhandeln.

Aber wer durch dieses ABC der Popliteratur hindurchgleitet, wer sich sicher fühlt im Banalen, der wird kalt überrascht. Denn dazwischen stehen Sätze, die es wieder in sich haben, die von Lust, von Gewalt, von Sehnsüchten erzählen und die einen durchschütteln, gerade weil sie so einen Vorlauf haben.

Im Hier und Jetzt fühlen: unsere Aufgabe

Ganz ähnlich verhält es sich mit einer anderen Eigenheit dieses Buches. "Ich weiß noch" sagt dieser Erzähler immer wieder – schließlich erzählt er in der Rückschau, mit Jahren Distanz. Aber: Viele Erzähler würden irgendwann die Erinnerung daran weglassen, dass hier in der Rückschau gesprochen wird, sie würden zumindest momentweise versuchen, die Dringlichkeit des Augenblicks spürbar zu machen. Das mantrahaft wiederholte "Ich weiß noch" zeigt erneut, dass hier niemand im Hier und Jetzt erzählt, dass ein Mann mit Abstand zum Erlebten berichtet, einer, der mit seinem Gegenstand spielen kann. Denn spielen bedeutet immer: Distanz halten.

Das "Ich weiß noch" zu ersetzen durch ein "Ich fühle es noch heute" ist ausgeschlossen. Im Hier und Jetzt fühlen: Das ist unsere Aufgabe.

"The Shards" von Bret Easton Ellis, übersetzt von Stephan Kleiner und erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, 28 Euro.