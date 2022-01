Ein Eigentor: So fad ist Martin Suters Schweinsteiger-Biografie

Die Idee hat ihren Reiz: Ein Bestseller-Autor schreibt die Lebensgeschichte eines Fußball-Stars auf: als Heldenreise in Romanform, die auf realen Begebenheiten fußt, aber hin und wieder einen fiktiven Übersteiger wagt.

"Da kann man nichts verbessern"?

So sah es auch Schriftsteller Martin Suter, als Fußballer Bastian Schweinsteiger ihn fragen ließ, ob er seine Biografie schreiben möchte. Kurz habe er nachdenken müssen, erzählt er bei der gemeinsamen Buchvorstellung in Berlin. "Ich habe es mir eine Stunde überlegt und zurückgerufen und gesagt: 'Das ist ja genau das, was ich immer behaupte von mir: Ich möchte jede Art zu schreiben einmal ausprobieren und das habe ich noch nie.'"

Sie trafen sich, verstanden sich gut, Suter recherchierte, schrieb, und als er das Ergebnis schließlich an Schweinsteiger schickte, war der rundum zufrieden: "Da kann man nichts verbessern, da ist alles drin", bestätigt der Fußballstar auf dem Podium.

Schweinsteiger – eine gute Romanfigur?

Nun muss man Bastian Schweinsteiger bei seiner Beurteilung zugutehalten, dass er kein begeisterter (und schon gar kein erfahrener) Leser ist. Auch das klingt in der Buchpräsentation des Diogenes-Verlags an. Er lese lieber 1000 Spiele anstelle eines Buches – das habe ihm Schweinsteiger beim ersten Treffen verkündet, erzählt Suter. Sagt, das habe den Fußballer als Romanfigur besonders interessant gemacht.

Da fragt man sich dann doch, ob Suter wirklich glaubt, was er da sagt. Als Romancier sollte er es eigentlich besser wissen: Als Romanfigur ist Schweinsteiger – freundlich gesagt – ein Eigentor. Genau ein solches schießt er gleich im Anfangskapitel des Buches. Das bleibt aber fast schon die einzige konfliktträchtige Episode in dieser "Roman-Biografie". Und auch sie löst sich sofort in Heiterkeit auf. ("Dann lachte er. Und lachte und lachte. Bis der ganze Platz lachte.")

Lachen als Leitmotiv

Schweinsteiger und sein Biograf sind betont gut gelaunt: 369 Seiten lang hat Basti, wie er im Roman durchgehend genannt wird, "Spaß" und "Freude" am Spiel mit dem Ball, am Essen in seiner Lieblingspizzeria oder beim Shoppen in schicken Boutiquen. So viel, dass man sich bei den wiederkehrenden namentlichen Nennungen von Marken und Restaurants schon fragt, ob sogar Schleichwerbung dahintersteckt.

Sportlich geht der Weg vom A-Jugend zum Weltmeister – so weit, so bekannt. Und privat bis zur Ehe mit Tennisspielerin Ana Ivanović, die als eigenschaftslose zweite Hauptfigur auftaucht. Umso klarer wird dafür Held Basti in Dialogen und Gedanken charakterisiert: "fröhlich", "frech", "bescheiden", "mitfühlend", "Jetzt-gerade-Mensch" und natürlich "Fußballgott". Dass er "nicht gut im Alleinsein" und "harmoniesüchtig" sei, das sind die dunkelsten Seiten seines Egos.

Keiner von euch

Ein zweites Sommermärchen also – jetzt in Buchform. "Einer von euch" allerdings, wie der Titel suggeriert, ist Schweinsteiger, der privilegierte Multi-Millionär und internationale Jetsetter, als der er zwangsläufig auch im Buch gezeigt wird, natürlich mitnichten. Das zu sehen, dafür fehlt jedoch anscheinend nicht nur dem Romanhelden die kritische Distanz. Und es passt ja so auch viel besser in die Fußball-Romantik.

Als "normale" Sportler-Biografie würde Schweinsteigers Buch gar nicht weiter negativ auffallen, sondern wäre unter den vielen Lobhudeleien dieser Gattung in guter Gesellschaft. Als Roman aber ist das Buch eine Farce, noch dazu eine mit Rosamunde Pilcher-Anmutung. Viel Buhei um nichts – nicht zum ersten Mal bei diesem Autor.

Geht auch anders

Übrigens ist nicht einmal die reizvolle Idee der Roman-Biografie mit sportlicher Note neu. Tennisspielerin Andrea Petković hat das erst kürzlich in ihrem Roman "Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht" genauso gemacht. Sie hat das Buch allerdings selbst geschrieben und ist dabei auch einem literarischen Anspruch gerecht geworden.