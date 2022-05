Ein Dürer? Nürnberger Ausstellung zu rätselhaftem Werk aus Wien

Grabdenkmal wird in Nürnberg gezeigt

Ein dünner Riss im Verputz führte die Wissenschaftler zudem auf die Fährte eines prachtvollen Grabdenkmals, das einst in der Mitte des Wandbilds montiert war und das nun als exklusive Leihgabe in Nürnberg zu sehen sei, so das Museum.

Kunstwerke im Vergleich

Die Ausstellung in Kooperation mit dem Österreichischen Bundesdenkmalamt, der Dombauhütte St. Stephan in Wien und der Hochschule für Bildende Künste Dresden präsentiert die beiden außergewöhnlichen Wiener Kunstwerke und vergleicht sie mit originalen Druckgrafiken Albrecht Dürers und seiner Zeitgenossen.

Dürer Tag und Lange Nacht der Wissenschaften

Am 21. Mai feiert das Albrecht-Dürer-Haus mit einem Sonderprogramm auch den 501. Geburtstag des Künstlergenies: Von 10.00 Uhr morgens bis in die Nacht kündigt das Museum im ehemaligen Wohnhaus des Malers zahlreiche Vorträge, Kurzführungen und Gesprächsmöglichkeiten mit den Museumsmachern an, die zum Teil auch zum Programm der zeitgleich stattfindenden "Langen Nacht der Wissenschaften" zählen.

Die Fachvorträge widmen sich von 10.00 bis 18.00 Uhr unter anderem der Frage, ob Dürer überhaupt in Wien gewesen ist – eine sehr umstrittene Annahme. Zudem erläutern Restauratoren ihre Arbeit an den Kunstwerken und ihre Abwägungen, ob es sich tatsächlich um echte Dürer-Werke handeln kann.

Nachts im Museum

Im Anschluss an die Vorträge können Besucherinnen und Besucher von 18.00 Uhr bis Mitternacht die Sonderausstellung und das Museum erkunden und mit den Experten ins Gespräch kommen. Mit dabei sind der Ausstellungskurator Michael Rainer und der Direktor der Museen der Stadt Nürnberg, Thomas Eser.

Mit Agnes durchs Dürerhaus

Daneben gibt es eine Führung, einer als Dürers Frau Agnes verkleideten Schauspielerin, die das Leben und Arbeiten des Künstlers und seiner Familie in der damaligen Zeit lebendig macht. Außerdem gibt es Vorführungen der Druckkunst zu Dürers Zeit.

Der Besuch der Ausstellung ist im Museumseintritt von sechs Euro, ermäßigt 1,50 Euro enthalten. Die Veranstaltungen im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft kosten extra. Die Ausstellung "AlbrECHT DÜRER? Ein rätselhaftes Meisterwerk" läuft bis zum 4. September. Nähere Informationen zu Anmeldungen, Zeiten und Preisen finden sich auf der Webseite des Museums.