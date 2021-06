Ein Charles-Aznavour-Film wie ein Selfie

"Nehmt mich mit ins Land der Wunder", singt Aznavour in "Emmenez-moi". Die Kamera habe ihn begleitet, heißt es dazu im Off, bis ans Ende der Welt, genau, dorthin, ins Land der Wunder, bei Tourneen, in der Carnegie-Hall, als Aznavour beginnt, auch als Schauspieler zu arbeiten, bei der ersten Liebe, bei der zweiten Liebe und der dritten. Wir sehen fremde Länder, fremde Menschen, Boote, Meer und das Hineinwachsen ins Jetsetleben. Ganz offensichtlich hatte der Chansonnier auch ein Händchen fürs Bild.

Der ganze Film ist ein Wunderland des kleinen großen Charles, ein filmisches Chanson mit vielen Chansons drin. Man braucht die Entschlossenheit zu großen Gefühlen, um in diese 83 Minuten einzutauchen, so wie man sich auf das Pathos und die rollenden französischen Rs (forrrrmidable!), der alten Titel einlassen muss – sonst bleibt ihr Zauber verschlossen. Ein Dokumentarfilm ist dieser Film natürlich nicht, sondern die liebevoll zusammengestellte illustrierte Abenteuerreise eines Helden, der schließlich glücklich wurde.

Ob das so war? Da sterben Lieben schon mal wie Blätter im Herbst oder eben wie im Schlager, unbekannte Großmütter wollen umarmt und bekannte Schauspieler miterwähnt werden. Und doch ist es eine verschobene Selbstinszenierung, aus einer Zeit vor der Erfindung des Selfies, vielleicht wirklich so absichtslos gefilmt wie behauptet. Wer "Aznavour by Charles" sieht, möchte die Intimität gerne glauben, die hier beschworen wird, gemeinsam mit einer anrührenden Vergangenheit der körnigen Filmaufnahmen und botox-freien Stirn-Falten. "Manchmal hat die Gegenwart keine Zeit, zu Text oder Musik zu werden", zitiert der Film Aznavour. In solchen Momenten fing der Sänger ein Stück davon mit der Kamera ein.