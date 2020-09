Ein bisschen Bewegung in der britischen Kolonialismus-Debatte

"Rule Britannia – Britannien, herrsche über die Meere, Briten werden niemals Sklaven sein": Diese Zeilen möchte die BBC gern in ihrer legendären "Last Night of the Proms" aus dem Programm nehmen, angeblich wegen Corona, weil man da keinen Chorgesang riskieren wolle. Traditionalisten dagegen vermuten einen Kotau des Senders gegenüber der Black Lives Matter-Bewegung, und Boris Johnson verlangt diesmal mehr Stolz und weniger peinlich berührtes Wegducken wegen der eigenen Geschichte, Traditionen und Kultur. Am Ende gibt die BBC nach, und in der Last Night am vergangenen Samstag wird dann doch gesungen.

Auch Museen denken um

Immerhin aber hat die Kolonialismus-Debatte in Großbritannien dazu geführt, dass Fernsehsender ihr Programmangebot, Institutionen ihre Geschichte und Museen ihre Bestände überprüfen. Das British Museum arbeitet die Beziehung seines Gründervaters Hans Sloane zur Sklaverei auf, und das Pitt-Rivers-Museum in Oxford hat nun angekündigt, seine Sammlung von Schrumpfköpfen und anderen menschlichen Überresten nicht mehr auszustellen. Die Ausstellung erfüllt so jedenfalls heute nicht mehr ihren Zweck, sagt Museumsdirektorin Laura van Broekhoven: "Wir haben festgestellt, dass die Leute, wenn sie davor standen, sich abfällig geäußert haben und von Primitiven und Wilden redeten. Wir stellen die Geschichte dieser Völker jetzt anders dar und erklären auch, warum wir die bisherigen Exponate rausgenommen haben."

Die Darstellung, so wie sie bislang war, sagt Laura van Broekhoven, habe nur rassistische und stereotype Denkweisen verstärkt, die sie nicht in ihrem Museum haben wolle.