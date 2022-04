Ein bayerischer Weltbürger und Öko-Aktivist

Schon als Bub schrieb er lateinische Krimis, später Kurzgeschichten und dann historische Romane. Kein Historienmaler, versteht sich, sondern immer einer, der mit größtem Vergnügen die Weltgeschichte korrigierte und Humor als tiefernste Angelegenheit erkannte. "An den Feuern der Leyermark" etwa, dieser sozialhistorischen Utopie, die aus dem Königreich ein anderes, ein basisdemokratisches Bayern macht. Oder beim "Untergang der Stadt Passau", der Zukunftsvision im mittelalterlichen Chronistenstil, Science Fiction im bajuwarischen Milieu.

Carl Amery sagte über sich selbst: "Zukunftsperspektiven reizen mich eigentlich weniger als alternative Perspektiven, also die Geschichte verändern. Die spekulative Literatur, die sollte sich nicht darauf beschränken, immer zu behaupten, sie sagt Zukunft voraus, das ist es nicht. Sie kritisiert die bestehenden Verhältnisse, also, sie beleuchtet bestehende Welten, sie ist so gut wie jede andere Literatur auch."

Amery war Weltbürger und Lokalpatriot

Carl Amery alias Christian Mayer, in München geboren, war ein Humanist und höchst belesen, ein Rebell und Antimilitarist, ein schwarz-rot-grüner Wertkonservativer und Basiskatholik, dem nichts anderes übrig blieb als links zu sein, weil ihn die gelackte Modernität der Rechten aufregte. Einer, der braune Herrenzimmer entrümpelte, die Kirche an ihr franziskanisches Erbe erinnerte und Alarm schlug im bedrohten Raumschiff Erde. "Der Mensch kann die Krönung der Schöpfung bleiben – wenn er begreift, dass er sie nicht ist", lautet, höchst aktuell, die Jahrtausend-Botschaft dieses Dialektikers: "Also, gelegentlich will man einfach alles zu Klump hauen, wo nichts ist, ganz klar. Und das Komische ist, je weiter man aufgeht, desto übler wird's. Die Weltpolitik hat noch nichts begriffen und will vielleicht auch gar nichts begreifen."

Dieser Mann war als Schriftsteller gern ein Konstrukteur verzwickter Was-wäre-wenn-Szenarien, ein Weltbürger und Lokalpatriot, eher Denker als Dichter und ein Phantast von unermüdlichem missionarischem Eifer, stupender Bildung, barocker Fülle und vertrackter Spiritualität und also vom bundesdeutschen Feuilleton gern als bayerisch-lokales Ereignis ignoriert. Ein Bußprediger, der mit Marx- und Engels-Zungen gegen den "totalen Markt" zu Felde zog und entsprechend handelte bei Öko-Projekten wie den "Stromrebellen" von Schönau, nach dem "Störfall" im Atomkraftwerk Tschernobyl.

Amery-Preisträgerin Judith Schalansky über Faszination

Am liebsten sah er sich als Autor fiktiver Stoffe und Romane. Erfolgreicher aber war Amery als grüner Warner und Zeitkritiker mit einem ökologisch-apokalyptischen Buch wie "Global Exit", doppeldeutig Exit oder Exitus, Ausgang oder Ende.

Dieses grüne Bewusstsein, diese Nähe zur Natur spiegelt auch die Schriftstellerin Judith Schalansky, Herausgeberin und Gestalterin schönster Bücher in der Reihe "Naturkunden" und Carl-Amery-Preisträgerin 2022: "Was mich so fasziniert an Amerys Werk, das ist die Originalität und Unerschrockenheit, mit der er die Alternativlosigkeit unserer Gegenwart hinterfragt. Wie er den Kern und die Entwicklung unausrottbarer Denkmuster von ihren Ursprüngen herzuleiten vermag. Dabei scheut er keinen Abgrund, kein Tabu, auch keine Disziplin oder Genre-Grenze. Es geht ihm wirklich um Alles, um religiöse Haltung, politisches Handeln, ökologisches Bewusstsein. Das kann man nur bewundern."