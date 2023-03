Ein Bau wie eine Skulptur: Die Waldnaabkapelle bei Tirschenreuth

Verwunschen ist diese Gegend, direkt westlich von Tirschenreuth und rund 50 Kilometer östlich von Bayreuth. Die Waldnaabaue nahe der Grenze zu Tschechien präsentiert sich als ein Landschaftsmosaik aus Feuchtwiesen, Urwäldern und Moorflächen. Im Zentrum die Tirschenreuther Teichpfanne, einer der größten und ältesten Teichkomplexe in Deutschland. Angelegt vor 900 Jahren, als die Zisterzienser damit begannen, diesen Landstrich zu kultivieren und unzählige Karpfenteiche anzulegen.

Ein besonderer Ort

Das sogenannten Stiftland ist ein Naturschutzgebiet, das auf mehr als 3.000 Hektar nicht von öffentlichen Verkehrswegen durchschnitten wird. Bei der Suche nach einem Ort für die Kapelle, erzählt Architekt Peter Brückner, sei der Plan gewesen, dass sie zu einem Teil im Wasser stehen sollte: "Und dann haben wir einen Teich gefunden, der verlandet war, den wir wieder aktiviert haben, und so hatten wir die Möglichkeit, die Kapelle entsprechend zu verankern."

Auf einer alten Bahntrasse, die zum Fahrradweg wurde, lässt sich die Teichlandschaft durchqueren. Das Architekturbüro Brückner & Brückner hat in Zusammenarbeit mit den Behörden in den letzten Jahren drei landschaftsarchitektonische Interventionen vorgenommen, zuerst eine Brücke über die Waldnaab, dann eine 20 Meter hohe Plattform, die Himmelsleiter, und jetzt die interkonfessionelle Kapelle. Gebaut wurde sie aus hellem Kaolinbeton mit dem speziellen Teichsand, der auch für die in der Gegend ansässige Porzellanproduktion gebraucht wird, und mit 325 Fichtenstämmen, die auf dem getreppten, strahlend hellen Sockel sitzen.