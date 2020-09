Ein "Archiv der Stimmen" gegen den Europa-Verdruss

Zum Glück ist es viel mehr geworden: eine erhellende, charmante, oft berührende Annäherung an Europa. Das liegt auch an den klug gewählten Fragen: "Was bedeutet Heimat für Sie?" Oder: "Haben Sie noch Gegenstände aus Ihrer Kindheit?" Als Kind habe sie, erzählt etwa die rumänische Dichterin Nora Iuga, einen ganzen Sack voll Spielsachen gehabt. Den habe sie aber in Deutschland zurücklassen müssen, als ihre Familie nach Hitlers Machtergreifung fliehen musste. Alle Interviews sind ausschließlich in der Originalsprache zu hören. Dazu gibt es immer eine schriftliche englische Übersetzung.

Europa als kultureller Verbund

Ob man mit diesem Archiv wirklich die Europa-Verdrossenen erreicht? Links- oder rechtsradikale Europahasser sicher nicht, gibt Simon Strauß zu. Aber er glaubt schon, dass das Archiv mit seinem Fokus auf ein kulturelles Europa durchaus viele Menschen anspricht. Politiker hätten dagegen bisher oft die Chance vertan, die Diskussionen und Kämpfe der Zeitpolitik auf eine kulturelle Ebene zu heben. Als Beispiel nennt Strauß die Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Griechenland auf dem Höhepunkt der EU-Schuldenkrise: "Was wäre da eigentlich passiert, wenn die Bundeskanzlerin nach Griechenland gefahren wäre und am Anfang einer Rede einfach mal zwei Strophen eines griechischen Gedichts gelesen hätte? Ich sage das immer, um zu betonen, dass Kultur nicht einfach nur so der Zuckerguss ist oder das Nette für das Elitäre, das Intellektuelle. Nein. Ich glaube, dass der kulturelle Schatz, der ja in Europa allgegenwärtig ist, nach wie vor für eine Gesellschaft im Gesamten wichtig ist."