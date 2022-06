Eilish und DeBose: Oscar-Akademie lädt neue Mitglieder ein

Ariana DeBose, Billie Eilish und Anya Taylor-Joy eingeladen

Zu den Eingeladenen gehört etwa die Schwarze Schauspielerin Ariana DeBose, die für "West Side Story" selbst einen Oscar gewann. DeBose hatte in der Musical-Neuverfilmung von 2021 die Rolle der Anita gespielt.

Des Weiteren wurde die argentinisch-britische Schauspielerin Anya Taylor-Joy, die in der Serie "Das Damengambit" mitspielte, in die Akademie eingeladen - und auch Sängerin Billie Eilish soll Mitglied der Academy werden. Sie hatte 2022 gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O'Connell einen Oscar für den Bond-Song "No Time To Die" erhalten.

Weg in die Akademie: Nominierung oder besondere Verdienste

Um in die Akademie zu gelangen, muss man eine Oscar-Nominierung oder andere besondere Verdienste um den Film vorweisen können. Es gibt rund ein Dutzend Sparten, darunter Regie, Kamera, Schnitt, Schauspieler und Musik.