Eilish, Swift und Grande räumen ab bei MTV Video Music Awards

Zwei riesige Ballons, die einen großen Hintern formen und beim Auftritt von Lizzo hinter ihr auf der Bühne schwingen und kreisen. Das ist DAS Gesprächsthema bei den MTV Video Music Awards. In einem gelben Badeanzug hotten Newcomerin Lizzo und ihre fülligen Tänzerinnen davor. Ihre Botschaft ist eindeutig: "Ich habe den Bullshit satt. Es ist so hart sich selbst in einer Welt zu lieben, die einen nicht liebt. Deshalb will ich mich jetzt so grandios wie nur möglich fühlen, auch ihr verdient das."

Preise für Taylor Swift und Ariana Grande

Taylor Swift hat unter anderem das Video des Jahres gewonnen. Ariana Grande hat den Preis als Künstlerin des Jahres mitgenommen. Billie Eilish wurde beste Newcomerin. Die VMAs waren der Abend der Botschaften. Taylor Swift: "Dass ihr alle für dieses Video gestimmt habt, heißt, dass ihr alle eine Welt wollt, in der wir vor dem Gesetz gleich sind, egal, wen wir lieben oder wie wir uns identifizieren."