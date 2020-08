"Eight Gates": Posthumes Album eines unterschätzten Songwriters

Die Musik von Jason Molina war immer schon ganz besonders. Jeder Song wirkte intim. Ganz nah, stets hatte man das Gefühl, der Künstler würde direkt neben einem sitzen und spielen. Als Jason Molina vor acht Jahren starb, hinterließ er eine Lücke. Es gibt nur wenige Songwriter, die so intensive Stücke wie Molina schreiben, Songs, die so anrührend und gleichzeitig beklemmend sind, kann nicht jeder. Die Schwere seiner Musik wirkte bei Jason Molina auch nie inszeniert oder auf Effekte bedacht, eher introvertiert und beunruhigend echt. Und doch erzählt Jason Molina keine Geschichten, er erzählt Bilder.

Das Nebengeräusch im Song

Oft hörte man kleine Nebengeräusche auf den Aufnahmen seiner Songs, wie das Schrubben an den Gitarrensaiten, oder das Klicken eines Aufnahmegeräts. Es passt gut zum ebenfalls nicht poliertem Gesang und auch auf diesem Album weicht der Künstler nicht von seinem Prinzip ab.

Papageien im dunklen Sound

Auf "Eight Gates" gibt es noch etwas: die Stimmen von kleinen Papageien, die etwas unvermittelt vor sich hin zwitschern und ein bisschen Bunt ins Dunkel bringen. Ausgerechnet in London, wo der gebürtige Amerikaner Molina in seinen letzten Jahren lebte, hatte er die Vogelstimmen und auch die Songs auf dem neuen Album schon 2008 aufgenommen. Zusammengestellt wurde "Eight Gates" allerdings erst nach seinem Tod.

"Eight Gates" wird nun acht Jahre nach Jason Molinas Tod (mit nur 39 Jahren) posthum veröffentlicht und wenn man ihn hier singen hört, stellt man sich die Frage, wie es ihm wohl ging, damals, als er diese Songs aufgenommen hat. Molina war immer der angreifbare Melancholiker. Seine Songs standen allein in einer für sie offenbar komplett falschen Welt und "Eight Gates" macht da keinen Unterschied zu Jason Molinas anderen, früheren Platten.

Dieses späte, nun erschienene Album wäre eine gute Chance, diesen großartigen und immer unterschätzten Songwriter neu oder auch wieder zu entdecken. Eine dringend wichtige Platte.

"Eight Gates" von Jason Molina erschien am 7. August bei Secretly Canadian.