"Eigensinn und Stärke": Kunstförderpreise gehen an vier Frauen

Gro Swantje Kohlhof, geboren 1994 in Hamburg, ist seit Januar 2018 festes Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele und wird dem Ensemble auch unter der neuen Intendanz von Barbara Mundel angehören. Sie studierte Schauspiel an der Universität der Künste in Berlin. 2016 erhielt sie den Günter-Strack-Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Nachwuchsdarstellerin". Bei der Experten-Umfrage von Theater heute wurde sie für ihren Auftritt in der zehnstündigen Marathon-Produktion "Dionysos Stadt" zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres 2019 gekürt. Seit Januar 2018 ist Kohlhof festes Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. Im Mai erhielt sie außerdem den mit 5000 Euro dotierten Förderpreis des Vereins zur Förderung der Münchner Kammerspiele. "Sie ist mit ihrer Aufmerksamkeit immer voll da, zuletzt auch in ihrem liebevoll anarchischen Online-Format 'Hogwarts-Exkursion'", hieß es damals zur Begründung.

"Souveräne und glanzvolle" Jihyun Cecilia Lee

Die Südkoreanerin Jihyun Cecilia Lee ist am Theater Augsburg engagiert, wo sie zuletzt in der teils virtuellen Produktion "Orpheus und Eurydike" von Christoph Willibald Gluck die Eurydike sang. Im Dezember 2019 war sie als "Lustige Witwe" zu erleben: " Jihyun Cecilia Lee als Hanna Glawari spielt und singt sich souverän und glanzvoll durch das Geschehen, elegant zwischen Lebedame und liebendem Mädchen pendelnd", urteilte damals eine Kritikerin. Im BR hieß es nach der Premiere der Oper "Solaris" nach dem Roman von Stanisław Lem im Mai 2018: "Die koreanische Sopranistin Jihyun Cecilia Lee singt und spielt die Erscheinung der Hari, der verstorbenen Ehefrau von Kris Kelvin, unglaublich intensiv und authentisch. Mit ihrer Verletzlichkeit, ihrer Zurückhaltung, ist Lee ein ergreifend realistisches Solaris-Trugbild."

Seit 2008 studierte Lee Gesang, zunächst in Seoul, dann ab 2012 an der Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Mannheim. In der Spielzeit 2015/16 war sie am Opernstudie des Teatro alla Scala engagiert. Seit 2017/18 ist sie Ensemblemitglied des Staatstheaters Augsburg und fällt in ihrem Stimmfach lyrischer Sopran immer wieder als herausragende Interpretin auf, die schauspielerisch kein Risiko scheut.