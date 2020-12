Eigener Streaming-Kanal? So wollen Kinos ihre Zukunft gestalten

"Gerade für die Leute, für die es normal war, regelmäßig ins Kino zu gehen, für die ist es jetzt so eine Lücke. Kommen die wieder zurück? Was passiert mit den Filmen? Verschwindet nicht alles in irgendwelchen Portalen?", fragt sich Christian Pfeil, der vier Kinos in und um München besitzt sowie drei in Thüringen. Er ist einer, der schon so manches darniederliegende Lichtspieltheater übernommen und gerettet hat.

Sorgen machen Pfeil im Moment gar nicht die Ankündigungen mancher Hollywood-Branchenriesen, Filmstarts online und auf der großen Leinwand parallel stattfinden zu lassen – Sorgen machen ihm Pläne wie die von Disney. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass der Konzern in Zukunft dank seines eigenen Streamingkanals Disney+ auf die Kinoauswertung verzichten kann. Nicht nur bei den Mainstreamproduktionen, sondern auch bei der sogenannten Mittelware für Programmkinos: "Sowas wie Grand Budapest Hotel. Der ist eigentlich von der Erwartung und vom Budget her viel zu klein für Disney. Oder sowas wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das sind alles ganz große Filme, aber für Disney in der Kalkulation mikro. Und wenn wir Pech haben, geht das alles direkt zu Disney+."

Warners Pläne? "Jungs, ihr verdient damit kein Geld!"

Disney+ ist ein Video-on-demand-Dienst und eine sogenannte Over-the-top-Onlinevideothek von Disney, also ein Streaming-Media-Dienst, der den Zuschauern direkt über das Internet angeboten wird und Kabel-, Rundfunk- und Satellitenfernsehplattformen umgeht. So landete kürzlich die Realfilm-Adaption des Disney-Zeichentrickfilmabenteuers "Mulan" direkt bei Disney+.

Warner plant immerhin, nächstes Jahr Filme parallel im Kino und auf HBOmax online zu starten. Für Christian Pfeil wirkt das eher wie eine fragwürdige Marketingidee als wie ein schlüssiges Konzept, denn unterstützt werden soll wohl vor allem der darbende Streamingkanal: "Meine Güte – sitzen nur noch Controller bei diesen Leuten?" Die stellten wohl fest, sagt Pfeil, dass HBOmax nicht laufe, und überlegten dann: Was können wir tun? Dann würden sie beschließen, allen exklusiven Content auf HBOmax zu schaufeln, nach dem Motto: Das wird das schon laufen!

Den Verantwortlichen von Warner würde Pfeil gerne sagen: "Jungs, es ist aber so, dass ihr dann damit kein Geld verdient – und dass ihr plötzlich in einem Wald wildert, der schon besetzt ist. Also, die Netflixes, Amazons und Disneys stehen schon mal ganz anders da. Und jetzt kommt HBOmax. Die sind noch nicht mal international. Also, ich weiß gar nicht, was da gerade los ist bei den Leuten."

Idee: Ein deutscher Streamingkanal - erstellt mit den Kinos

Angst geht um. Panik macht sich breit. Plötzlich wollen alle online gehen – und das Kino als unsicheren, Pandemie-geplagten Ort ziemlich außen vorlassen. Die internationalen Streamingdienste sind die großen Krisengewinnler der Lockdowns. Wie viele Kinos werden also im Februar oder März 2021 in Deutschland überhaupt wieder öffnen? Christian Pfeil rechnet damit, dass es 20 bis 30% weniger sein werden. Aber auch wenn alle wieder aufmachen sollten, müssen jetzt die Konzepte für eine neue Zukunft entworfen und diskutiert werden. Denn nichts wird mehr so sein wie vor Corona. Das gilt als sicher.

Wie also sieht die Zukunft des Kinos aus? Daniel Sponsel, der Leiter des Münchner DOK.festes, war nach der sehr erfolgreichen Online-Ausgabe des Festivals dieses Jahr einer der ersten, der öffentlich über einen deutschen Kinostreamingkanal nachgedacht hat. Seine Idee: "Wenn ich auf die Website meines Kinos gehe, sehe ich da die digitale Leinwand. Ich schaue dann, wenn ich an dem Abend zuhause bleiben muss, über einen Server meines Kinos den Film online an. Das wäre mein Ideal."

"Ich stelle mir vor, dass jedes Kino auch digital auftritt"

Vergleichbar den Plänen von Warner mit HBOmax würden dann auch Filme in Deutschland online sowie gleichzeitig in den Kinos starten. Bisher ein Tabu. Da der entsprechende Streamingkanal aber für und mit den Kinos konzipiert würde, gemeinsam mit Produzenten, Verleihern und Vertrieben, könnten alle davon profitieren: Wer als Zuschauer einen Film auf der großen Leinwand sehen will, kann das nach wie vor – und wer lieber streamt, tut das direkt über sein Filmtheater.

Christian Pfeil sieht darin die Zukunft. Es könnte für alle Beteiligten große Vorteile haben, sollte es demnächst eine gemeinsame Plattform geben. Produzenten und Verleiher würden von der medialen Aufmerksamkeit eines Kinostarts profitieren, die Einnahmen teilte man nach wie vor. Christian Pfeils Vision von der Zukunft: "Also, ich stelle mir vor, dass jedes Kino auch digital auftritt – und so gut, wie das Kino seine Gäste pflegt, so gut werden auch die digitalen Seiten laufen. Das hat man jetzt auch in dieser Krise bemerkt. Wenn ich mir was wünschen könnte, ist es, dass wir uns mit den ganzen Kollegen mal zusammensetzen und ehrlich überlegen: Was könnt ihr leisten, und was können wir eigentlich leisten?"