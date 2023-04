"Eid Mubarak!" Was sich Muslime zum Zuckerfest wünschen

Vier Wochen lang haben auch bayerische Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet und gebetet - und immer abends das tägliche Fastenbrechen mit einer Dattel eingeleitet. Mit dem heute begonnenen Zuckerfest endet der Ramadan für praktizierende Muslime. Bayernweit haben sich gläubige Muslime bereits in den frühen Morgenstunden zum Gebet in der Moschee und zum anschließenden Feiern versammelt, etwa in München, Augsburg, Nürnberg oder Penzberg.

Süßigkeiten und Geschenke zum Zuckerfest

Weil während des Ramadans auf Essen, Trinken, auf allen Genuss, also auch auf Süßigkeiten verzichtet werden soll, werden diese heute besonders gern gegessen – daher der Name Zuckerfest. So bekommen die Kinder in vielen bayerischen Moscheen heute sogar Schokolade vom Gemeindevorstand. Und auch in den Familien gibt's Geld oder Süßes, manche machen Ausflüge. Die muslimischen Kinder haben heute schulfrei. In der Penzberger Moschee gab es nach dem Gebet außerdem Luftballons für die Kinder.

Gönül Yerli, die Vize-Vorsitzende der Gemeinde sagt, sie freue sich auf das große Frühstück in der Familie, aber auch darüber, dass viele Menschen in Penzberg ihre Solidarität mit der Moscheegemeinde zeigen würden.

Regelung für Schüler und Arbeitnehmer

Etwa eine halbe Million Muslime leben in Bayern. In vielen Schulen ist das auch spürbar - denn muslimische Schülerinnen und Schüler im Freistaat sind heute anlässlich des Zuckerfestes vom Unterricht befreit, laut Kultusministerium ohne Antrag. Viele Familien machen heute und in den nächsten Tagen auch gemeinsame Ausflüge oder besuchen die Verwandten.

Anders sieht die Situation für Arbeitnehmer aus: Anders als viele christliche Feiertage wie Fronleichnam oder Christi Himmelfahrt ist das Zuckerfest kein gesetzlicher Feiertag in Bayern. Beschäftigte müssten also regulär arbeiten. Was viele aber nicht wissen: Es gibt einen Anspruch darauf, zumindest für den Besuch einer formellen religiösen Veranstaltung freigestellt zu werden. Und häufig gewähren Arbeitgeber dann einen ganzen freien Tag.

Muslime wünschen sich Glückwünsche von Nichtmuslimen

"Freut euch mit uns & gratuliert Muslim:innen. Man fühlt sich wertgeschätzt und gesehen", schreibt die österreichische Philosophin Amani Abuzahra auf Instagram. "Frohes Fest" oder "gesegnetes Fest" gehe immer. Auf arabisch sage man "Eid mubarak" oder "Eid said", auf bosnisch "Bayram serif mubarek olsun" und auf türkisch "Bayraminiz mübarek olsun".

Üblicherweise backen und verschenken Muslime und Musliminnen zum Zuckerfest Süßes. Abuzahra zufolge freue man sich im Gegenzug aber auch über kleine Aufmerksamkeiten. "Viele Nichtmuslim:innen verschenken zum Beispiel Schoko."

Zuckerfest ist wie Weihnachten

Das Zuckerfest dauert insgesamt drei Tage lang, viele Muslime besuchen aus diesem Anlass ihre Eltern und Großeltern. Streng genommen fällt das Fest des Fastenbrechens, arabisch Eid al-Fitr, auf die ersten drei Tage des neuen Monats. Mit Sichtung der neuen Mondsichel im zehnten Monat des islamischen Kalenders (Schawwal) beginnt das Fest, je nach Region kann sich das zeitlich unterscheiden. Es ist neben dem Opferfest das wichtigste Fest im Islam und eine Zeit, in der die Familien zusammenkommen, vergleichbar mit dem christlichen Weihnachtsfest.

Im Ramadan hat laut muslimischer Überlieferung der Prophet Mohammed den Koran von Gott empfangen, die heilige Schrift des Islam. Das Fasten im Ramadan ist eine der heiligen Pflichten der Muslime. Von der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang sollen sie nicht trinken, nicht essen, keinen Alkohol zu sich nehmen und nicht rauchen. Außerdem steht die Fastenzeit im Zeichen der Versöhnung, des Friedens und der Fürsorge für die Armen. Die erste Mahlzeit nach Sonnenuntergang zum Beispiel verteilen viele muslimische Gemeinden umsonst an Bedürftige.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beglückwünschte Muslime in Deutschland zum Ende des Fastenmonats. Er freue sich, dass auch in diesem Jahr wieder viele Gemeinden zum öffentlichen Fastenbrechen eingeladen hätten. Er wünsche sich, dass viele anders- oder nichtgläubige Menschen die Gelegenheit nutzten, um das zweithöchste islamische Fest kennenzulernen und mit Musliminnen und Muslimen ins Gespräch zu kommen. "Je mehr wir in unserer vielfältigen Gesellschaft neugierig, offen und respektvoll aufeinander zugehen, desto besser."