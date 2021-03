Eichen für Notre-Dame: Empörte Baumschützer reden von "Ökozid"

Mit typisch französischem Humor sieht die Waldwirtschaft mal wieder lauter "Dogmatixe" am Werk, nämlich Baumschützer, die jeden Eingriff in die Forste kritisch sehen und beim Fällen von 2.000 Eichen einen "Ökozid" heraufziehen sehen. Aus Sicht der Waldbesitzer sind das gerade mal 0,1 Prozent der jährlichen Gesamternte, also eine Menge, die nicht der Rede wert ist, zumal mit den Stämmen der Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame im Herzen von Paris vorankommen soll. Doch offenbar gibt es viele umweltbewusste Franzosen, die das empörend finden. Schon 41.551 von ihnen haben eine Petition an Umweltministerin Barbara Pompili unterschrieben, um die Fällarbeiten zu stoppen.

Zwanzig Sägewerke bekommen zu tun

"Ein hundert Jahre alter Baum ist Teil unseres Naturerbes und repräsentiert ein Ökosystem für sich. Unser Land ist in Gefahr, unsere Wälder leiden unter der globalen Erwärmung, diese Wahl ist unverständlich", heißt es in der Protesterklärung. Es sei dem 21. Jahrhundert nicht angemessen, eine derart "umweltschädliche" Architektur umzusetzen: "Was macht eine Eichen-Konstruktion für einen Sinn, die per Definition unter dem Dach verborgen sein wird und nur von wenigen Privilegierten in Augenschein genommen werden kann?" Solange Frankreich andere Länder über Umweltthemen belehre, müsse eine andere Wahl des Baumaterials getroffen werden.

Das sah der französische Präsident Emmanuel Macron ganz anders: Er hatte im Juli 2020 angekündigt, Notre-Dame werde nach dem verhängnisvollen Großbrand vom 15. und 16. April 2019 im historischen Stil mit Eichen und Blei wiederaufgebaut. Andere Kathedralen, etwa die von Reims oder Nantes, waren auch mit Betonelementen stabilisiert worden.