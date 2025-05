Ehrlich und berührend: Biopic über Chansonnier Charles Aznavour

Der Film übergeht auch nicht Aznavours Schwächen

Aznavour war, was der Film nicht verschweigt, Lebemann und Avantgardist, was das Gelingen einer Patchwork-Familie angeht. Seine Solidarität mit ausgegrenzten Minderheiten hat er selbst als Star nicht vergessen. Das Leid von Homosexuellen und Transvestiten schildert er in großartigen Chansons wie "Comme Ils Disent". Auch die Schwächen dieses Aufsteigers werden nicht übergangen: sein Hang zu herrischem Auftreten im Studio sowie sein unerbittliches Arbeitsethos, was zu einer familiären Katastrophe führt – Momente eines außergewöhnlichen Künstlerlebens, das nach wie vor berührt. Über zwei Stunden dauert der Film, ist dabei aber keine Sekunde zu lang.