Darum ist der "Ehrenmann" eine gute Wahl als Jugendwort 2018

Sheeesh, auf dein Nacken, Snackosaurus! Bist duʼn Lauch oder ein Ehrenmann? As fuck, ich küss dein Auge, wenn du nicht verbuggt bist, - komm, lass uns bisschen glucose-haltig lindnern. Na, nichts verstanden? Klar, ist ja auch Jugendsprache bzw. das, was der Langenscheidt-Verlag für eine solche hält, und bis auf den vom „Alpha“-Rapper Kollegah eingeführten „Lauch“ bzw. „Total-Lauch“ dürfte auch keines dieser Wörter bisher vielen jugendlichen Mundwerken entfleucht sein. Bleiben wir kurz beim Lauch: Lauch heißt im Französischen poireau und wird dort als Synonym für „schwul“ verwendet. Ob das das junge Gemüse weiß? Egal, die Bohnenstangen, die sich jetzt mangels Muskelmasse Lauch nennen, haben abgestimmt und Online-Gewinner bei der Jugendwortwahl des Jahres 2018 wurde „verbuggt“, was Computersprech ist und einfach „voller Fehler“ heißt bzw. „falsch gestrickt“. Okay, „falsch gestrickt“ stammt selbst aus jener Zeit, da das Wort „Webfehler“ noch nicht mit dem World Wide Web in Verbindung gebracht wurde. Und wie sah das nun die vielköpfige Jury, die heute Mittag das Jugendwort bekannt gegeben und damit quasi amtlich gemacht hat?

Ehrenmann bzw. Ehrenfrau ist das Jugendwort des Jahres, und das klingt so herrlich nach Schiller, Goethe und Shakespeare, dass manʼs gar nicht glauben mag. Ist die Jugend jetzt rechtschaffen und anständig? Ist ja wunderbar, wenn Gentleman und Gentlewoman hierzulande wieder etwas zählen. Auf Youtube aber sieht man dann zwei junge Burschen miteinander reden. Der eine sagt zum anderen: „Wer will noch Ehrenmann sein, ist doch voll der Diss!?“ Antwort: „Wallah, Ehrenmann ist neue Hurensohn.“ Ach so. Der Begriff „Ehrenmann“ ist auf jeden Fall seit Jahr und Tag im Schwange und bezeichnet diejenigen, die besonders Gutes tun. Das heißt, die Jury kommt locker ein paar Jahre zu spät mit ihrer Kür, aber in Zeiten, in denen gegen „alimentierte Messermänner“ gehetzt wird, ist es sicher nicht die schlechteste Wahl. Zudem ist es eine äußerst geschlechtergerechte, - gibt es doch auch die Ehrenfrau.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!