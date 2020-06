"Ehre ist ein Wort, das ich lange nicht mehr hören will"

Große Autos, schwere Jungs, Gangsta-Rap, Schattengesellschaft: Clan-Kriminalität, das ist fast schon ein eigenes Narrativ. Die beiden Filmemacher Noël Dernesch und Olli Waldhauer wollten es genauer wissen. Sie schafften es, in Berlin und Essen Kontakte in die Szene zu knüpfen. Drei Jahre lang haben sie fünf Männer für ihren Dokumentarfilm "Another Reality" begleitet. Beim Dok.Fest München gab es den KinoKino Publikumspreis von BR und 3SAT dafür.

Judith Heitkamp: Sie lassen einen Ihrer Protagonisten so nett davon erzählen, dass es in einem Gangster-Leben ohne Opfer halt nicht geht, ohne ab und zu ein paar Leichen … nach langer Zeit mit den fünf Protagonisten - wie war das Verhältnis?

Olli Waldhauer (zögert): Schwierig ... auch. Also, gut und schwierig zugleich. Natürlich muss man immer darauf achten, dass man nicht zum Erfüllungsgehilfen wird. Das war uns immer und von Anfang an klar und auch sehr wichtig, eine Haltung zu bewahren. Auf der anderen Seite: Wenn man mit verschränkten Armen kommuniziert, kann man nicht davon ausgehen, dass das Gegenüber etwas aus seinem Leben preisgibt. Also war es ein schmaler Grat zwischen Offenherzigkeit und Distanz.

Und andere Momente gab es ja auch - ein treuherziges "Ich hätte das nicht machen sollen" oder: "Es wäre viel schöner, wenn ich jetzt über meine Karriere als Mediziner reden könnte und nicht über meine Karriere als Gangster ..."?

Treuherzig oder reflektierend?

Wie haben Sie es empfunden?

Also in dem Moment war es wirklich, glaube ich, klar reflektierend. Es war das allerletzte Gespräch mit diesem Mann nach drei Jahren. Wir haben die Verbindung aufgebaut und wie man in dem Film sieht, haben wir auch das ein oder andere miteinander erlebt, auch am Rande der Legalität für die Jungs - ich erinnere nur an die Kiosk-Szene, wo das Geld abgeholt wurde - und dies war das allerletzte Interview. Unsere klare Frage war, wie er sich seine Zukunft vorgestellt hatte oder hätte. Ich glaube, er hat sehr, sehr ehrlich geantwortet ... natürlich auch immer mit einem romantischen Gedanken. Denn er hat sich diesen Weg selber verbaut, den hat ihm kein anderer verbaut, sondern er hätte es anders haben können.

Ist auch eine Art Glamour der eigenen Rolle dabei? Einer Ihrer Protagonisten hat während der Zeit die Rolle eines Clanchefs in der Netflix-Serie "Dogs of Berlin" gedreht. Hat das für Sie eine Rolle gespielt?

Nee, tatsächlich nicht. Wir waren schon mit Sinan in Kontakt, als er noch im Gefängnis gesessen hat. Das entwickelte sich bei ihm, glaube ich, zeitgleich - "Dogs of Berlin" und wir. Uns war immer wichtig, dass wir nicht ein Narrativ erzählen, das erfunden ist, sondern die echte Geschichte. Dass im wirklichen Leben nicht alle jeden Tag bis unter die Zähne bewaffnet sind und nicht jeden Tag jemand durch die geschlossene Tür erschossen wird. Und dass das wirkliche Leben auch sehr eintönig und langweilig sein kann. Jeden Tag ins Fitness-Studio gehen und jeden dritten Tag zum Friseur - ist nicht wirklich aufregend.