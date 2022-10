Ehefrau von Roman Polanski: "Alle wollten mit ihm schlafen"

Er sitzt gerade an der Endbearbeitung seines neuen Films "The Palace", einer schwarzen Komödie über eine Silvesterfeier zur Jahrtausendwende in einem Nobelhotel im schweizerischen Gstaad: Roman Polanski, inzwischen 89, ist noch mittendrin im Filmgeschäft, allerdings sieht er sich seit Jahren Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. Das ist auch der Grund dafür, dass Experten nicht damit rechnen, dass seine neueste Arbeit bei den Berliner Filmfestspielen Premiere haben wird. Obendrein gibt es jetzt neue negative Schlagzeilen aus Paris.

"Wir sprechen nicht über einen Verführer"

Polanskis Ehefrau, die Schauspielerin Emmanuelle Seigner (56), hatte in einem Interview gesagt, alle Frauen hätten früher mit dem Regisseur schlafen wollen, deshalb habe er keine vergewaltigen müssen. Damit hatte die Künstlerin Empörung ausgelöst. Jetzt korrigierte sie sich und sagte: "Es war ein ungeschickter Satz. Ich habe mich geirrt. Ich entschuldige mich." Ob das die Kritikerinnen besänftigt, erscheint fraglich. Rundfunk-Journalistin Léa Salamé (42) hielt den Verteidigungsversuch dem "Figaro" zufolge für "unmöglich" und konterte: "Wir sprechen nicht über einen Verführer, wir sprechen über Anschuldigungen wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung."

Seigner hatte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Frankreichs erklärt: "Das, was ich sagen wollte, ist: als ich ihn 1985 kennenlernte, wurde er von vielen Frauen, vielen jungen Mädchen extrem umworben und für mich war das nicht immer lustig. Er gab mir nie Anlass, eifersüchtig zu sein, aber es war nicht immer angenehm. Das ist es, was ich meinte. Ich habe mich schlecht ausgedrückt."

Ein Nachbar von Polanski im schweizerischen Gstaad, der Filmproduzent John Bentley, hatte dem "Le Parisien" schon vor Jahren bestätigt, dass der Regisseur in jüngeren Jahren von Frauen umschwärmt war: "Viele schwirrten um ihn herum in der Hoffnung auf eine Filmrolle." Allerdings habe Polanski seiner Meinung nach ein "psychologisches Problem" mit Frauen gehabt.

"Wollte ihn vielleicht mehr als er mich"

In ein paar Monaten wird sich Polanski in Frankreich wohl einer Verleumdungsklage der britischen Schauspielerin Charlotte Lewis (55) erwehren müssen. Grund dafür: Der Regisseur hatte in der Zeitschrift "Paris Match" ihren Beschuldigungen, wonach er sie als Minderjährige im Alter von 16 Jahren missbraucht habe, widersprochen. Lewis sieht dadurch ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen. Dafür gibt es allerdings Gründe. Sie widersprach sich teilweise in ihren Angaben und hatte in einem älteren Interview gesagt: "Ich wollte ihn vielleicht mehr, als er mich wollte." Gleichwohl könnte es das erste Mal sein, dass sich Polanski in Frankreich im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch verantworten muss.

Die französische César-Akademie und die Oscar-Akademie in Los Angeles hatten ihn wegen der Vorwürfe bereits aus ihren Reihen ausgeschlossen, nachdem er noch 2020 den César für die beste Regie erhalten hatte. Den Oscar hatte Polanski 2002 als Regisseur des Holocaust-Films "Der Pianist" erhalten, zuvor war er zwei Mal nominiert.

Die Französin Valentine Monnier hatte dem Oscarpreisträger vorgeworfen, sie 1975 während eines gemeinsamen Skiurlaubs in Gstaad, Schweiz, vergewaltigt zu haben. Monnier war zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt, Polanski 42. Wegen Verjährung kam es nie zur Anklage.

"Wird vielleicht nicht jeder verstehen"

Zwei Jahre später soll der Regisseur in den USA die damals 13-jährige Samantha Geimer missbraucht haben, der Anklage zufolge nach Verabreichung von Champagner und des Betäubungsmittels Quaalude. Polanski bekannte sich damals in dem Gerichtsverfahren des "außerehelichen Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen" schuldig. Bevor ein Urteil gesprochen werden konnte, floh er jedoch nach Frankreich, wo er seitdem wohnt.

Greimer schrieb über ihre Erlebnisse mit Polanski später unterstützt von ihrem Anwalt ein Buch mit dem Titel "The Girl - A Life in the Shadow of Roman Polanski", in dem sie den Regisseur teilweise rechtfertigte: "Das wird vielleicht nicht jeder verstehen, aber ich habe niemals gedacht, dass er mir wehtun wollte. Er wollte, dass ich es genieße. Er war arrogant und ziemlich erregt. Aber er befriedigte sich nicht an meinen Schmerzen."

2017 hatte die deutsche Schauspielerin Renate Langer Polanski vorgeworfen, sie 1972 im Alter von 15 Jahren ebenfalls in seinem Chalet in Gstaad missbraucht zu haben. Auch diese Tat, die als "Unzucht mit Kindern" einzustufen gewesen wäre, war zum Zeitpunkt der Vorwürfe verjährt, so dass die Staatsanwaltschaft im Berner Oberland nicht ermittelte.